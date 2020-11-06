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Британцы разработали быстросъемную сцепку для танков

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Британцы разработали быстросъемную сцепку для танков
Британцы разработали быстросъемную сцепку для танков.
Источник изображения: Pearson Engineering

Британская компания Pearson Enginnering представила быстросъемное сцепное устройство Slice, которое можно установить на основной боевой танк и некоторые другие классы бронированных боевых машин. Благодаря такой сцепке к танку можно будет присоединить дополнительное оборудование, включая бульдозерный отвал или систему разминирования.

В настоящее время для решения специальных задач, вроде расчистки завалов на дорогах, рытья траншей, укладки мостов или разминирования, используются машины различного класса. Например, расчисткой или буксировкой занимаются инженерные машины разграждения, а укладкой мостов — танковые мостоукладчики. Предполагается, что Slice позволит расширить возможности боевой бронетехники и сэкономить на использовании специальных бронированных машин.

Сцепка Slice представляет собой конструкцию, которую можно установить в передней части бронированной боевой машины. При этом внесения каких-либо изменений в конструкцию машины или доработки ее брони не потребуется. Закрепление сцепки производится с помощью нескольких болтов. Она совместима со сцепными устройствами большинства прицепного дополнительного оборудования.

В Slice встроена гидравлическая система для управления дополнительным оборудованием. Давление в этой системе создается встроенным же электронасосом. Для управления гидравлической системой используется система беспроводной связи; пульт управления размещается внутри бронемашины. Установка сцепки на танк занимает около 15 минут. При этом техникам потребуются только ключи для затяжки болтов и лебедка.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
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