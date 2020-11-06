Глава Минкомсвязи: 5G в России будет работать на базе отечественного оборудования.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации сообщил, что в России согласовано решение по развертыванию сетей 5G, пишет REGNUM.

«Сейчас могу с удовлетворением констатировать, что мы вышли на согласованное с Минобороны и другими органами решение: мы получили частоты, которые можно использовать для развёртывания сети 5G. Подготовили план проведения конверсии спектра, чтобы эти частоты очистить от средств военного назначения, вывести их в другие диапазоны», — заявил Шадаев.

Кроме того, глава ведомства сообщил о «политическом решении», согласно которому все оборудование, которое будет использоваться для строительства сетей 5G в России, будет отечественного производства. «На это предусмотрено необходимое финансирование», — подчеркнул чиновник.

Напомним, что ранее Билайн рассказал «Коду Дурова», когда следует ожидать широкого распространения сетей пятого поколения в нашей стране.