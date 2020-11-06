Войти
Техкульт

В Нидерландах научились использовать железный порошок в качестве эффективного топлива

170
0
0

Порошковая печь

Пивоваренная компания Swinkels Family Brewers из Нидерландов стала первой в мире организацией, в которой перешли на полный цикл применения железного порошка в качестве возобновляемого топлива. Разработкой технологии занимаются в Техническом университете Эйндховена, оборудование для печей и восстановительного процесса создали в Metal Power Consortium. Пивовары надеются, что в ближайшее время смогут полностью отказаться от иных источников энергии, и продолжать выпускать по 7 тыс. тонн пива в год.

Главное преимущество мелкодисперсного железного порошка в том, что в процессе горения с высоким выделением энергии он просто окисляется, превращаясь в смесь ржавчины и окалины и не генерируя выбросов в атмосферу. Но эти отходы вовсе не мусор – нидерландские ученые разработали несколько способов восстановления ржавчины обратно в железо с возможностью его повторного сжигания. Самым удобным признан электролиз, электричество для которого пивовары получают от солнечных и ветровых электростанций. Железный порошок горит при температуре до 1800 °C, чего с избытком хватает для большинства промышленных задач. КПД электролизной системы восстановления достигает 80%, что сопоставимо с лучшими показателями водородных установок. Однако у технологии есть принципиальное ограничение – она хороша исключительно для выработки тепла, поскольку при генерации электроэнергии таким способом КПД не превысит 40 %. Дополнительное преимущество железного порошка в том, что это очень дешевое сырье, которое не требует особых условий хранения, легко транспортируется и не теряет энергию со временем. Сейчас инженеры из Технического университета Эйндховена работают над установкой замкнутого цикла мощностью в 1 МВт, а к 2024-му собираются построить первый тепловой комплекс на 10 МВт. И если власти дадут добро, то к концу десятилетия можно будет начать перевод старых угольных ТЭЦ на новое эффективное топливо – железный порошок.

Порошковая печь

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Похожие новости
14.09.2007
Казанский вертолетный завод намерен запустить Ми-38 в серию к 2011 году
13.07.2007
Поиск хайтека методом тыка
31.05.2007
Нидерланды готовят чрезвычайную конференцию по просьбе России
23.03.2007
Прощай, «Калашников»? Соцдрузья сперли на 8 млрд. долларов
29.12.2006
Венесуэла закупит девять подводных лодок
19.09.2006
Борис Алешин: "Выставка Aerospace Testing Russia необходима для современного развития авиационного комплекса России"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.11 03:58
  • 2
Путин надеется, что России удастся добиться установления мира между Арменией и Азербайджаном, причем мирными средствами
  • 05.11 23:36
  • 106
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 05.11 22:29
  • 114
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 05.11 22:13
  • 67
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3
  • 05.11 22:04
  • 5
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 05.11 21:58
  • 1
ПВО НАТО: инициативы по улучшению
  • 05.11 21:14
  • 174
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 05.11 20:10
  • 5
Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова
  • 05.11 19:37
  • 3
Академик объяснил проигрыш СССР в лунной гонке с США
  • 05.11 19:20
  • 1
Что изменится в существующих военных доктринах
  • 05.11 19:14
  • 5
Специалистов в технопарке «Сколково» агитировали эмигрировать вместе с проектами
  • 05.11 17:37
  • 2
Первый полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02
  • 05.11 15:05
  • 1
Армия обороны НКР ликвидировала и ранила более половины прибывших в зону боевых действий террористов - президент республики
  • 05.11 12:48
  • 13
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 05.11 12:00
  • 12
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)