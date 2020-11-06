В Нидерландах научились использовать железный порошок в качестве эффективного топлива

Порошковая печь

Пивоваренная компания Swinkels Family Brewers из Нидерландов стала первой в мире организацией, в которой перешли на полный цикл применения железного порошка в качестве возобновляемого топлива. Разработкой технологии занимаются в Техническом университете Эйндховена, оборудование для печей и восстановительного процесса создали в Metal Power Consortium. Пивовары надеются, что в ближайшее время смогут полностью отказаться от иных источников энергии, и продолжать выпускать по 7 тыс. тонн пива в год.

Главное преимущество мелкодисперсного железного порошка в том, что в процессе горения с высоким выделением энергии он просто окисляется, превращаясь в смесь ржавчины и окалины и не генерируя выбросов в атмосферу. Но эти отходы вовсе не мусор – нидерландские ученые разработали несколько способов восстановления ржавчины обратно в железо с возможностью его повторного сжигания. Самым удобным признан электролиз, электричество для которого пивовары получают от солнечных и ветровых электростанций. Железный порошок горит при температуре до 1800 °C, чего с избытком хватает для большинства промышленных задач. КПД электролизной системы восстановления достигает 80%, что сопоставимо с лучшими показателями водородных установок. Однако у технологии есть принципиальное ограничение – она хороша исключительно для выработки тепла, поскольку при генерации электроэнергии таким способом КПД не превысит 40 %. Дополнительное преимущество железного порошка в том, что это очень дешевое сырье, которое не требует особых условий хранения, легко транспортируется и не теряет энергию со временем. Сейчас инженеры из Технического университета Эйндховена работают над установкой замкнутого цикла мощностью в 1 МВт, а к 2024-му собираются построить первый тепловой комплекс на 10 МВт. И если власти дадут добро, то к концу десятилетия можно будет начать перевод старых угольных ТЭЦ на новое эффективное топливо – железный порошок.