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Техкульт

Робот-ящерица AmphiSTAR чрезвычайно ловко бегает по воде

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Робот AmphiSTAR

Главная особенность маленькой американской ящерицы василиска – в ее способности бегать по поверхности воды, которая вдохновила команду ученых Университета Бен-Гуриона (Израиль) на создание необычного робота AmphiSTAR.

AmphiSTAR умещается на ладони. Он передвигается с помощью четырех оснащенных лопастями пропеллеров, которые крепятся к выдвижным блокам. При движении по траве или гравию они расположены под углом, благодаря чему лопасти работают, как колеса, обеспечивая роботу весьма немалую скорость 3,5 м/с.

Робот AmphiSTAR

Оказавшись в воде, AmphiSTAR изменяет угол наклона пропеллеров, из-за чего его движение трансформируется в «бег по воде» со скоростью 1,5 м/с. Ее, к слову, можно убавить, и тогда робот будет двигаться подобно обычной лодке. В планах разработчиков создать еще одну, «подводную» версию. AmphiStar был представлен на минувшей неделе участникам Международной конференции по интеллектуальным роботам в режиме онлайн.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Проекты
Робот
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