Индия получила новые истребители из Франции

Индийские ВВС пополнились ещё тремя французскими истребителями Rafale. Вчера, 4 октября, портал defenseworld.net сообщил о том, что самолёты совершили 8-часовой беспосадочный полёт из Франции в Индию.

«Пилоты ВВС Индии привезли домой вторую партию из трёх самолётов Rafale. Беспосадочный перелёт из Франции продолжался более восьми часов», — рассказал министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Истребитель Rafale ВВС Индии Источник изображения: defenseworld.net

В пресс-службе ВВС Индии рассказали, что 4 ноября в 20:14 самолёты прибыли из Франции на авиабазу Джамнагар. Они преодолели расстояние более 3700 морских миль с тремя дозаправками в полёте. Эти самолёты пополнили пятёрку Rafale, принятых на вооружение в сентябре. Всего для нужд ВВС Индии закуплено 36 французских истребителей.

Rafale — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation в 80-е годы. Первый полёт истребителя состоялся в 1986 году, в 2004 году он поступил на вооружение ВМС, а двумя годами — ВВС Франции.

Длина истребителя Rafale составляет 15,3 м, размах крыла — 10,9 м, масса пустого самолёта — 10 т, а его боевая нагрузка — 9,5 т. Самолёт имеет 14 точек подвески для вооружений, может подниматься на высоту более 15 км и имеет боевой радиус около 1400 км (с дополнительными топливными баками).