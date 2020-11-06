"Другая субстанция": в Кремле высказались о плане Киева по Донбассу

В Кремле отреагировали на план Киева по урегулированию в Донбассе

Предложенный Киевом план действий по урегулированию ситуации на востоке Украины расходится с минскими договоренностями, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля уточнил, что ему неизвестно, получала ли Москва этот документ. Как пояснял ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук, один из пунктов плана - демилитаризация Донбасса.

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно, передавали ли Москве предложенный Киевом план действий по урегулированию ситуации на востоке Украины. Официальный представитель Кремля также затруднился ответить на вопрос, изучала ли Москва это предложение.

При этом он отметил, что этот план расходится с минскими договоренностями.

Бывший президент Украины и председатель делегации страны в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что в подготовленный Украиной «План совместных шагов» для трехсторонней контактной группы входит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Первое, что мы предлагаем сделать, - прекратить обязательно вооруженный конфликт и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей, так Киев называет неподконтрольные территории на Донбассе. - «Газета.Ru»)», - приводит «Интерфакс-Украина» слова Кравчука.

Он пояснил, что это необходимо сделать в начале 2021 года.

Как добавил экс-президент, демилитаризация предполагает вывод с территории всех вооруженных формирований, наемников и вооружений. После этого, по его словам, Киев должен взять под контроль границу и наладить на указанной территории нормальную жизнедеятельность.

Кроме того, согласно плану Украины, в Донбассе не позднее 31 марта 2021 года необходимо провести местные выборы.

В Москве указывают, что это нарушает механизм, утвержденный минскими соглашениями.

"Там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от субстанции, содержания и последовательности, зафиксированной в минских договоренностях. Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне, я этого просто не знаю", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к новому плану Украины по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее по итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе советник по информационной политике украинской делегации Алексей Арестович заявил, что Киев на переговорах предложил координаторам процесса до 4 ноября представить свой вариант "плана действий" по ускорению процесса деэскалации конфликта в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября в ходе выступления с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении страны заявил, что Киев начнет «безопасную реинтеграцию» Донбасса после достижения мира там. По его словам, это будет происходить с учетом успешного международного опыта.

Как подчеркнул украинский лидер, для этого будет подготовлен «пакет законов о переходном периоде».

Глава государства обратил внимание, что на теме реинтеграции Донбасса происходит много манипуляций. Он уточнил, что амнистия должна быть не для всех, а только для тех украинцев, «на чьих руках нет крови и которые сейчас сами фактически находятся в заложниках у оккупантов». «Им нужен четкий сигнал: не стоит бояться, достойное будущее - только с Украиной», - подчеркнул Зеленский.

Как отметил Леонид Кравчук, пакет законов о переходном периоде в Донбассе должен включать в себя комплекс вопросов, в частности, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях региона. Среди мер по реинтеграции он также обозначил завершение войны и введение пакета законов экономического характера, в том числе тех, которые создают предусловия для инвестиций, для бизнеса.

«То есть это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения тех территорий, которые неподконтрольны [Киеву], в систему украинской власти», - сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина-24».

В рамках выступления 20 октября президент Украины также выразил надежду на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине. По его словам, дипломаты работают над этим.

В середине сентября Зеленский также говорил, что все главы стран-участниц "нормандского формата" согласились провести встречу на высшем уровне.

Как отмечал президент Украины, она может состояться после второй встречи политических советников.

В России же проведение переговоров в формате «нормандской четверки» ради самой встречи считают бессмысленным. Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, такая встреча может и должна происходить ради определенного результата. По его словам, итогом этих переговоров должно стать как минимум подведение итогов выполнения «Минска-2".

Как указал Песков, к ранее достигнутым договоренностям можно отнести те, которые были достигнуты ранее в Париже. "Если бегло ознакомиться с доступным для публики текстом документа, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня", - обратил внимание пресс-секретарь российского президента.

Кристина Сизова