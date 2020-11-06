MD Helicopters обеспечит поддержку применения вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор" ВС Афганистана и Ливана

ЦАМТО, 5 ноября. Компания MD Helicopters, Inc. (MDHI) объявила о подписании с командованием по заключению контрактов двух независимых соглашений на поддержку применения легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор" ВВС Афганистана и Ливана.

Первый контракт стоимостью 6,1 млн. долл. предусматривает дооснащение 18 эксплуатируемых ВВС Афганистана устаревших вертолетов MD-530F удароустойчивой топливной системой (CWFS). Разработанная для MD-530F совместно с компанией Robertson Fuel Systems модель CWFS объемом на 59 галлонов обеспечивает высокую безопасность и живучесть вертолета.

Система включает самогерметизирующиеся топливные элементы, удароустойчивые "мягкие" топливные баки, соответствующие стандарту MIL-DTL-27422, вспомогательную систему подачи топлива самотеком, совместимую с 38-галлоновой системой вспомогательного бака Little Bird (LBATS) компании Robertson Fuel Systems. В соответствии с контрактом, MDHI выполнит модернизацию CWFS для каждого вертолета в Афганистане.

Второй контракт стоимостью 6,4 млн. долл. вносит изменение в подписанный в 2018 году базовый контракт на поставку шести вертолетов для ВВС Ливана.

Изменения включают обучение специалистов ВВС Ливана с пилотом-инструктором, подготовку технического персонала (16 человек) и 12 человек летного состава с акцентом на применение вооружения. Обучение будет проходить в Академии летной подготовки MDHI в Меса (шт.Аризона). Согласно условиям контракта, Академия предоставит очки ночного видения (NVG), пилота-инструктора, обучающего инструктора, обеспечит обучение применению и обслуживанию вооружения, техническому обслуживанию, работе в высокогорных, сложных и жарких условиях.

Обучение на двух новых вертолетах MD-530F ВВС Ливана началось в октябре и продлится до апреля 2021 года. В рамках контракта MDHI получила заказ на дополнительную логистическую поддержку, поставку дополнительных запасных частей для шести вертолетов ВС Ливана.