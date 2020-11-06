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Российская газета

Слишком тяжелый: танк Leopard 2RI не смог переехать лужу

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Источник изображения: rg.ru

Германские Leopard 2RI испытывают проблемы с проходимостью в условиях индонезийского бездорожья. В Сети появились фотографии одного из таких танков, утонувшего в большой луже во время совершения обычного марша.

Возможности возникновения таких инцидентов предрекали еще восемь лет назад, когда был подписан контракт на поставку в эту страну 61 единицы. Все дело в том, что масса машин семейства Leopard 2 в последних модификациях превысила 60000 кг, что не могло не отразиться на вездеходных характеристиках.

В качестве еще одного недостатка называли массивные бортовые экраны, которые ограничивают возможности маневрирования в условиях джунглей, и поэтому районы применения такой техники весьма ограничены.

В то же время в качестве большого преимущества этих изделий концерна Rheinmetall отмечается наличие мощной 120-мм пушки и современной системы управления огнем.

В войсках кроме этих модернизированных образцов имеются старые Leopard 2A4, весящие "всего" 55150 кг.

Поэтому неудивительно, что военные данного островного государства пока не спешат расставаться с разработанными еще в начале 50-х годов легкими французскими АМХ-13, советскими ПТ-76 и более "молодыми" Scorpion-90 образца 1980 года.

Известно, что в настоящее время при турецком содействии организовано производство средних (32-35 тонн) танков Kaplan MT, вооруженных 105-мм пушками . Планируется, что со временем ими удастся заменить давно уже устаревшие образцы.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индонезия
Турция
Франция
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
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