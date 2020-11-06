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Известия.ru

Российские спецназовцы провели учения в Краснодарском крае

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Спецназ ЮВО на Кубани отработал диверсионные действия в тылу условного противника после масштабного десантирования. Разведгруппы десантировали на полигоне Молькино. После марш-броска на 15 км спецназ вывел из строя узел связи, передал координаты ПВО и отразил атаку условного противника. В учениях задействовали более 600 военнослужащих. Также была привлечена техника, включая беспилотники.

Спецназ ЮВО на Кубани отработал диверсионные действия в тылу условного противника после масштабного десантирования. Разведгруппы десантировали на полигоне Молькино. После марш-броска на 15 км спецназ вывел из строя узел связи, передал координаты ПВО и отразил атаку условного противника. В учениях задействовали более 600 военнослужащих. Также была привлечена техника, включая беспилотники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
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