Российские спецназовцы провели учения в Краснодарском крае

Спецназ ЮВО на Кубани отработал диверсионные действия в тылу условного противника после масштабного десантирования. Разведгруппы десантировали на полигоне Молькино. После марш-броска на 15 км спецназ вывел из строя узел связи, передал координаты ПВО и отразил атаку условного противника. В учениях задействовали более 600 военнослужащих. Также была привлечена техника, включая беспилотники.

Спецназ ЮВО на Кубани отработал диверсионные действия в тылу условного противника после масштабного десантирования. Разведгруппы десантировали на полигоне Молькино. После марш-броска на 15 км спецназ вывел из строя узел связи, передал координаты ПВО и отразил атаку условного противника. В учениях задействовали более 600 военнослужащих. Также была привлечена техника, включая беспилотники.