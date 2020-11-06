Аэродром не нужен: ВВС США усилят авиацию беспилотниками

В США планируют поражать военные цели сочетанием БЛА и пилотируемой авиации

В США создают недорогие беспилотные летательные аппараты, которые смогут выполнять широкий спектр задач в противодействии ВВС силам противника и снизят зависимость от уязвимых аэродромов, поскольку не будут требовать взлетно-посадочных полос. Некоторые эксперты даже утверждают, что такие БЛА смогут заменить собой значительное количество перспективных истребителей. Так ли это - в обзоре «Газеты.Ru».

ВВС США не так давно объявили о заключении контрактов на разработку искусственного интеллекта (ИИ) и связанных с ним технологий для нового типа самолетов, которые, как предполагают разработчики, станут недорогими беспилотными летательными аппаратами и смогут объединяться с другими пилотируемыми и беспилотными самолетами для противодействия военно-воздушным силам гипотетических противников.

Кроме того, авторы проекта утверждают, что такие аппараты смогут вести радиоэлектронную борьбу и действовать в качестве датчиков и платформ связи и поражать цели высокоточным оружием.

Такой спектр задач делает возможным их боевое применение в условиях повышенной опасности, где риск быть сбитым слишком велик для пилотируемых самолетов.

Стоимость данных БЛА будет варьироваться от $2 до $20 млн.

Разработка подобных аппаратов приводит некоторых американских экспертов в области обороны к мысли, что данные БЛА смогут в конечном итоге заменить значительное количество перспективных боевых самолетов, например, истребителей F-35A, стратегических бомбардировщиков B-21 и других самолетов-невидимок.

Однако, как полагают обозреватели Breaking Defense, это не совсем так.

Военно-воздушные силы США и в будущем, как отмечают аналитики, будут нуждаться в сочетании беспилотных летательных аппаратов следующего поколения и в большом количестве самолетов 5-го поколения, которые могут объединяться для достижения решающих результатов в сражениях.

Тем не менее, покупка значительного количества недорогих беспилотных летательных аппаратов поможет ВВС США увеличить боевой состав своего парка боевых самолетов, который находится в настоящее время на рекордно низком уровне,

считают обозреватели Breaking Defense.

Ударные беспилотные летательные аппараты, такие как XQ-58 Valkyrie, будут иметь радиус боевого применения более 5,5 тыс. км и нести полезную нагрузку в виде оружия (или других систем для выполнения поставленных задач), которые весят до 550 кг. О БЛА этого типа ранее «Газета.Ru» писала более подробно.

Планируется, что «Валькирии», каждая из которых способна нести две планирующие бомбы, будут находиться в авангарде атакующих порядков пилотируемой авиации и принимать на себя первый удар сил и средств противовоздушной обороны противника. Основной целью этих БЛА будут РЛС радиотехнических войск, стартовые позиции зенитных ракетных систем, командные пункты частей и соединений ПВО.

Надлежащим образом оснащенные (в том числе пригодные для нанесения ударов) БЛА смогут обнаруживать и захватывать на сопровождение объекты врага. Они, помимо этого, будут предоставлять необходимую информацию пилотируемой ударной авиации. Наконец,

БЛА смогут ставить организованные помехи радиотехническим средствам противника, действовать в качестве приманок

и выполнять другие задачи самостоятельно или в связке с пилотируемыми самолетами для повышения живучести и боевых возможностей военно-воздушных сил, сообщает Breaking Defense.

Запуск подобных летательных аппаратов сможет осуществляться с помощью контейнерной (рельсовой) системы. После выполнения боевой задачи БЛА смогут приземляться с помощью парашюта (или их будут захватывать носители прямо в воздухе). О подобных замыслах американских военных «Газета.Ru» уже писала более подробно.

Подготовка их к повторному боевому вылету и последующее применение будет происходить без использования взлетно-посадочной полосы. Таким образом, подобные БЛА уменьшат зависимость ВВС США от использования уязвимых аэродромов для совершения боевых вылетов.

И это - критически важная новая возможность, полагают аналитики, поскольку китайские или российские ракетные удары по недостаточно защищенным американским авиабазам на театре военных действий могут серьезно снизить боевое напряжение (количество самолетовылетов в сутки) военно-воздушных сил США.

Относительно низкая стоимость подобных БЛА, большой радиус боевого применения, возможность их использования с относительно небольших взлетно-посадочных полос, предоставляет ВВС США весьма ценные дополнительные возможности, но отнюдь не заменяет самолеты 5-го поколения, подчеркивает Breaking Defense.

Во многих отношениях закупка подходящих БЛА поможет ВВС США создать сочетание разнообразных возможностей, которое обеспечит определенную ценность для операций во всем возможном спектре конфликтов. В качестве пилотируемых боевых машин, пригодных для формирования подобных соединений, в первую очередь называются F-35 и B-21.

Боевой и численный состав вооруженных сил, а также характеристики военной инфраструктуры Китая и России представляют собой весьма значительное количество целей, по которым ВВС США может быть поставлена задача нанесения ударов в будущем вооруженном конфликте равных соперников.

Причем это число может превысить количество всех вместе взятых целей, атакованных ВВС США за время всех воздушных кампаний, проведенных на протяжении последних 30 лет.

Это увеличивает потребность ВВС США в самолетах, способных доставлять к цели большое количество авиационных средств поражения за один вылет, считают в Breaking Defense. Например, стратегический бомбардировщик B-2 имеет радиус боевого применения без дозаправки более 11 тыс. км и боевую нагрузку более 18 т, что соответствует загрузке самолета 80 бомбами весом 227 кг каждая или значительно большего количества так называемых бомб малого диаметра (SDB), весом 113 кг. О уже втором поколении бомб малого диаметра ранее писала «Газета.Ru».

Это одна из основных причин, согласно которой ВВС США собираются закупать стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider.

Для сравнения, БЛА с боевой нагрузкой от 270 до 540 кг может нести от двух до четырех бомб малого диаметра (SDB) за вылет. Хотя технических ограничений для разработки БЛА, несущих больше оружия, нет, но это значительно увеличило бы их размер, поскольку им потребовался бы больший оружейный отсек, а также способность нести больше топлива для поддержания их значительного радиуса боевого применения.

Помимо всего прочего, это увеличит удельную стоимость БЛА, а также потребует использования хорошо оборудованных взлетно-посадочных полос, что сведет на нет главное преимущество БЛА разрабатываемой концепции. Изначально предполагается использовать не зависящие от качества взлетно-посадочной полосы беспилотные летательные аппараты таким образом, чтобы повысить живучесть и эффективность бомбардировщиков, которые могут доставлять гораздо больше оружия за один вылет.

ВВС США должны заказать целое семейство БЛА, которое позволит им делать то, что они не могут осуществлять сегодня. Например, проводить крупномасштабные пилотируемые и беспилотные операции и совершать боевые вылеты независимо от аэродромов.

Такой боевой состав (сочетание БЛА с пилотируемой авиацией) и гибкость его применения окажутся незаменимыми в возможном конфликте с Китаем или Россией.

Военно-воздушным силам США не следует отказываться от какой-то части запланированных к покупке самолетов 5-го поколения в обмен на альтернативные приоритеты, полагают в Breaking Defense. Будущее требует, чтобы военно-воздушные силы США имели боевой состав, состоящий из наиболее рентабельных средств для достижения поставленных боевых задач, с максимальным использованием того, что БЛА и пилотируемые самолеты смогут привнести в вооруженную борьбу.

О концепции применения БЛА, озвученной изданием Breaking Defense говорилось и ранее. К примеру, «Газета.Ru» писала, что в командовании ВВС США рассчитывают, что беспилотные летательные аппараты в роли ведомых будут действовать в паре с истребителями F-35 и F-15EX. Перед БЛА будет ставиться задача по обнаружению радиоэлектронных средств противника. Что же касается истребителей ВВС США, то они будут лететь с отключенными РЛС обнаружения наземных целей, получая всю необходимую информацию от БЛА в режиме реального времени.

Рассматриваемые в этих целях летательные аппараты ценой за пару миллионов долларов за экземпляр считаются вполне «пригодными для использования», то есть они могут быть применены повторно, но при этом достаточно дешевы, чтобы можно было терпеть убытки после их утраты в ходе боевых действий.

Михаил Ходаренок