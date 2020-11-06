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Интерфакс-АВН

Российский противолодочный корабль провел учения в Норвежском море

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Большой противолодочный корабль "Североморск"
Большой противолодочный корабль "Североморск".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Большой противолодочный корабль (БПК) "Североморск" совершил переход из Норвежского в Баренцево море, выполнив по пути учения по поиску подлодки и противовоздушной обороне, сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) в четверг.

"Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" совершил переход из Норвежского моря в Баренцево. Завтра состоится торжественная встреча экипажа в главной базе Северного флота. По маршруту перехода в Норвежском море экипаж БПК "Североморск" провёл учение по поиску подводных лодок условного противника и отработал учение по противовоздушной обороне корабля", - говорится в сообщении.

БПК "Североморск" является флагман арктического похода Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. После окончания похода в Арктику он выполнил поставленные задачи в Северной Атлантике во взаимодействии с танкером "Сергей Осипов".

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Страны
Норвегия
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
пр. 1155
СФ
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