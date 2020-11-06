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В Британии опасаются недооценки натовскими аналитиками мощи российской армии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Издание The Economist опубликовало статью под заголовком «Российская армия поражает воображение после десяти лет реформ. Вначале автор напоминает, что после распада Советского Союза вооруженные силы России оказались в плачевном состоянии. Но в середине 2000-х началось их возрождение. С 2005 по 2018 год вливания в оборонный комплекс РФ удвоились.

Значительная часть средств была направлена на оснащение армии. За последние десять лет в России было произведено 600 новых самолетов, 840 вертолетов и 2300 беспилотников. По данным Джулиана Купера из Бирмингемского университета, парк российской бронетехники обновлен на 27 процентов, а в ВВС страны на 71 процент состоят из современных самолетов и вертолетов.

Самые значимые инвестиции были сделаны в высокоточное оружие: ракетные комплексы «Искандер», крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и воздушного базирования Х-101.

Российскую армию не только хорошо вооружили, но и сделали более мобильной. В статье предполагают, отмечает РГ, что ВС РФ способны за 30 дней отправить100 тысяч солдат вместе с тяжелой техникой в любую горячую точку на территории Европы. А для того чтобы привести в полную боеготовность около пяти тысяч российских десантников потребуется лишь пара часов.

Не оставили без внимания в статье и развитие российского ядерного вооружения, а также создание сенсационных видов оружия. Речь идет о гиперзвуковом планирующем блоке «Авангард», ядерной торпеде «Посейдон», а также ракете с атомной силовой установкой «Буревестник».

Автор отмечает, что аналитики НАТО недооценили возможности обновленной российской армии.

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