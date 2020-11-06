В Британии опасаются недооценки натовскими аналитиками мощи российской армии

Издание The Economist опубликовало статью под заголовком «Российская армия поражает воображение после десяти лет реформ. Вначале автор напоминает, что после распада Советского Союза вооруженные силы России оказались в плачевном состоянии. Но в середине 2000-х началось их возрождение. С 2005 по 2018 год вливания в оборонный комплекс РФ удвоились.

Значительная часть средств была направлена на оснащение армии. За последние десять лет в России было произведено 600 новых самолетов, 840 вертолетов и 2300 беспилотников. По данным Джулиана Купера из Бирмингемского университета, парк российской бронетехники обновлен на 27 процентов, а в ВВС страны на 71 процент состоят из современных самолетов и вертолетов.

Самые значимые инвестиции были сделаны в высокоточное оружие: ракетные комплексы «Искандер», крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и воздушного базирования Х-101.

Российскую армию не только хорошо вооружили, но и сделали более мобильной. В статье предполагают, отмечает РГ, что ВС РФ способны за 30 дней отправить100 тысяч солдат вместе с тяжелой техникой в любую горячую точку на территории Европы. А для того чтобы привести в полную боеготовность около пяти тысяч российских десантников потребуется лишь пара часов.

Не оставили без внимания в статье и развитие российского ядерного вооружения, а также создание сенсационных видов оружия. Речь идет о гиперзвуковом планирующем блоке «Авангард», ядерной торпеде «Посейдон», а также ракете с атомной силовой установкой «Буревестник».

Автор отмечает, что аналитики НАТО недооценили возможности обновленной российской армии.