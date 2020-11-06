США продолжают снабжать Тайвань оружием

Беспилотники должны помочь Тайваню контролировать китайский флот у своих берегов. Вчера, 4 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил продажу Китайской Республике разведывательных дронов MQ-9B SeaGuardian.

Одобренный пакет включает в себя четыре беспилотника MQ-9B и сопутствующее оборудование общей стоимостью 600 млн долларов. Потенциальная поставка не включает вооружение, но дроны потенциально готовы нести бомбы и ракеты.

Бесплотник MQ-9B Источник изображения: defensenews.com

Беспилотники стали очередным пакетом военной техники и вооружения, которое Государственный департамент одобрил к продаже Китайской Республике. На прошлой неделе Тайваню разрешили приобрести ракеты Harpoon на сумму $2,37 млрд, на позапрошлой неделе — ракетные системы M142 HIMARS и крылатые ракеты Boeing AGM-84H SLAM-ER. В США считают, что это вооружение защитит Тайвань от попыток военного вторжения со стороны Китая.

Беспилотник MQ-9B SeaGuardian — версия дрона MQ-9B SkyGuardian, адаптированная для наблюдения за морскими целями, который, в свою очередь, является модификацией -9 Reaper. От базовой версии MQ-9 модель MQ-9B отличается усиленной конструкцией, удлинённым крылом, а также повышенной защитой от внешних повреждений (столкновения с птицами, удары молний). Кроме того, новые беспилотники имеют увеличенное время полёта (с 27 до 40 часов) и оснащены девятью точками для подвески вооружения.