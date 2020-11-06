Войти
WarSpot

США продолжают снабжать Тайвань оружием

159
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Беспилотники должны помочь Тайваню контролировать китайский флот у своих берегов. Вчера, 4 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил продажу Китайской Республике разведывательных дронов MQ-9B SeaGuardian.

Одобренный пакет включает в себя четыре беспилотника MQ-9B и сопутствующее оборудование общей стоимостью 600 млн долларов. Потенциальная поставка не включает вооружение, но дроны потенциально готовы нести бомбы и ракеты.

Бесплотник MQ-9B

Источник изображения: defensenews.com

Беспилотники стали очередным пакетом военной техники и вооружения, которое Государственный департамент одобрил к продаже Китайской Республике. На прошлой неделе Тайваню разрешили приобрести ракеты Harpoon на сумму $2,37 млрд, на позапрошлой неделе — ракетные системы M142 HIMARS и крылатые ракеты Boeing AGM-84H SLAM-ER. В США считают, что это вооружение защитит Тайвань от попыток военного вторжения со стороны Китая.

Беспилотник MQ-9B SeaGuardian — версия дрона MQ-9B SkyGuardian, адаптированная для наблюдения за морскими целями, который, в свою очередь, является модификацией -9 Reaper. От базовой версии MQ-9 модель MQ-9B отличается усиленной конструкцией, удлинённым крылом, а также повышенной защитой от внешних повреждений (столкновения с птицами, удары молний). Кроме того, новые беспилотники имеют увеличенное время полёта (с 27 до 40 часов) и оснащены девятью точками для подвески вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
Harpoon ПКР
HIMARS
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
Похожие новости
06.11.2020
Предполагаемая продажа Тайваню беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SeaGuardian
15.10.2020
США планируют поставить Тайваню ракетные комплексы HIMARS и SLAM-ER
15.10.2020
США не даст Китаю спать спокойно
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
03.08.2015
Противоракетные ловушки установят по всему свету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.11 03:58
  • 2
Путин надеется, что России удастся добиться установления мира между Арменией и Азербайджаном, причем мирными средствами
  • 05.11 23:36
  • 106
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 05.11 22:29
  • 114
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 05.11 22:13
  • 67
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3
  • 05.11 22:04
  • 5
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 05.11 21:58
  • 1
ПВО НАТО: инициативы по улучшению
  • 05.11 21:14
  • 174
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 05.11 20:10
  • 5
Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова
  • 05.11 19:37
  • 3
Академик объяснил проигрыш СССР в лунной гонке с США
  • 05.11 19:20
  • 1
Что изменится в существующих военных доктринах
  • 05.11 19:14
  • 5
Специалистов в технопарке «Сколково» агитировали эмигрировать вместе с проектами
  • 05.11 17:37
  • 2
Первый полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02
  • 05.11 15:05
  • 1
Армия обороны НКР ликвидировала и ранила более половины прибывших в зону боевых действий террористов - президент республики
  • 05.11 12:48
  • 13
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 05.11 12:00
  • 12
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)