Системы С-400 на учениях в Крыму уничтожили воздушные цели

На территории Республики Крым состоялись учения боевых расчетов зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", передает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Бойцы отразили нападение диверсантов на позиции ЗРК во время выполнения задач противовоздушной обороны.

Под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" расчеты С-400 свернули позиции и передислоцировались в запасной район. Во время марша колонну атаковала группа условных диверсантов, которая была уничтожена подразделением охраны и обороны. В учебном бою были использованы холостые боеприпасы и имитированные взрывные устройства.

В завершении учений боевые расчеты С-400 обнаружили воздушные цели, взяли их на контроль и уничтожили электронным пуском ракет.

Юлия Крымова (Севастополь)