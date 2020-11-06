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Российская газета

Системы С-400 на учениях в Крыму уничтожили воздушные цели

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Источник изображения: rg.ru

На территории Республики Крым состоялись учения боевых расчетов зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", передает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Бойцы отразили нападение диверсантов на позиции ЗРК во время выполнения задач противовоздушной обороны.

Под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" расчеты С-400 свернули позиции и передислоцировались в запасной район. Во время марша колонну атаковала группа условных диверсантов, которая была уничтожена подразделением охраны и обороны. В учебном бою были использованы холостые боеприпасы и имитированные взрывные устройства.

В завершении учений боевые расчеты С-400 обнаружили воздушные цели, взяли их на контроль и уничтожили электронным пуском ракет.


Юлия Крымова (Севастополь)

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
ЧФ
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