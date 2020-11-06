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ЦАМТО

В ЮВО модернизируются и создаются новые воздушные и наземные движущиеся мишени

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Военнослужащие ЮВО. Архивное фото
Военнослужащие ЮВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

ЦАМТО, 5 ноября. В рамках совершенствования полигонного оборудования для стрельбы по воздушным и движущимся наземным мишеням военнослужащие одного из мотострелковых полков ЮВО провели модернизацию некоторых видов мишеней, а также создали новые.

Установка движущейся мишени (ДМС-2) была поставлена на колесный ход с цепным приводом, а управление мишенью теперь может осуществляться через пульт дистанционного управления. Это значительно упрощает тренировки стрельб мотострелкового отделения, делая установку пригодной для использования в ограниченной местности, в том числе на незнакомых ранее полигонах.

Для поражения воздушных целей инженерно-технический состав одного из общевойсковых полигонов ЮВО разработал и собрал опытный образец мишенной установки, имитирующей взлет и посадку беспилотного летательного аппарата (БЛА).

Между двумя опорами, находящимися на расстоянии более 100 м друг от друга, курсируют мишени, обозначающие снижающийся и поднимающийся со скоростью 2-3 м/с БЛА. Данная установка уже испытана и получила положительные отзывы командиров подразделений за свою безотказность и точную имитацию квадрокоптера.

В ЮВО идет постоянный поиск рационализаторских идей, направленных на совершенствование способов подготовки личного состава, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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