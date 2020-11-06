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Военно-промышленный курьер

ВСУ получили отечественные реактивные пехотные огнеметы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, что входит в состав госконцерна «Укроборонпром», досрочно выполнил договорные обязательства и передал Министерству обороны партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16.

Как сообщила пресс-служба, пишет УНИАН, в ходе боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. 

РПО-16 - это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с термобарическим боеприпасом объёмного взрыва, разработка НИИ химических продуктов (г. Шостка). Как отметили в «Укроборонпроме», все элементы конструкции и составляющие части выполнены из отечественного сырья и материалов.

Реактивный пехотный огнемет оснащен боевой частью с термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве поражающих факторов в виде избыточного давления и повышенной температуры, возникающих в зоне огненного облака. Термобарические боеприпасы также называются боеприпасами объемного взрыва. Фугасное действие выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду калибра 120-122 мм. Поэтому это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями на расстоянии около одного километра.

РПО-16 принят на вооружение Вооруженных сил Украины в 2017 году, с 2018 года налажено серийное производство огнемета.

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
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