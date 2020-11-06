Войти
Naked Science

США раскрыли некоторые детали об атомной многоцелевой субмарине будущего

194
0
0
Субмарина Virginia
Субмарина Virginia.
Источник изображения: usni

Соединенные Штаты хотят построить перспективную многоцелевую субмарину на основе «стратегической» подлодки Columbia. Таким образом, она будет существенно крупнее субмарин типа Virginia.

В будущем Пентагон планирует получить новую многоцелевую субмарину, известную под обозначением SSN(X). До последнего времени информации о ней практически не было, однако теперь стали известны некоторые детали.

Согласно данным USNI News, перспективная атомная подводная лодка для ВМС США должна быть заметно шире, чем Virginia, что приблизит ее по размерам к субмарине Seawolf. В основе многоцелевой лодки могут лежать технические решения, использованные на субмарине Columbia.

Последняя представляет собой перспективную стратегическую атомную подводную лодку, которая должна сменить устаревающие субмарины типа Ohio. Ранее, напомним, корпорация General Dynamics получила новый контракт на разработку стратегической подлодки будущего.

Предполагается, что более широкий корпус позволит конструкторам перспективной многоцелевой субмарины решить целый ряд ключевых вопросов. Это касается, например, уровня шума (за счет применения новых материалов) и скорости корабля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Dynamics
Проекты
Ohio
Virginia АПЛ
Похожие новости
13.12.2019
General Dynamics планирует начать строительство головной ПЛАРБ класса "Коламбиа" в 2020 году
15.03.2018
Ещё четыре "Вирджинии"
12.02.2016
Замена «Огайо» - Модель
03.02.2015
Новые цели Пентагона — часть II
24.10.2011
ВМС США потратят за год более 700 миллионов долларов на техническое обслуживание подводных лодок
04.08.2008
Подводный соперник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.11 03:58
  • 2
Путин надеется, что России удастся добиться установления мира между Арменией и Азербайджаном, причем мирными средствами
  • 05.11 23:36
  • 106
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 05.11 22:29
  • 114
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 05.11 22:13
  • 67
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3
  • 05.11 22:04
  • 5
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 05.11 21:58
  • 1
ПВО НАТО: инициативы по улучшению
  • 05.11 21:14
  • 174
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 05.11 20:10
  • 5
Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова
  • 05.11 19:37
  • 3
Академик объяснил проигрыш СССР в лунной гонке с США
  • 05.11 19:20
  • 1
Что изменится в существующих военных доктринах
  • 05.11 19:14
  • 5
Специалистов в технопарке «Сколково» агитировали эмигрировать вместе с проектами
  • 05.11 17:37
  • 2
Первый полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02
  • 05.11 15:05
  • 1
Армия обороны НКР ликвидировала и ранила более половины прибывших в зону боевых действий террористов - президент республики
  • 05.11 12:48
  • 13
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 05.11 12:00
  • 12
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)