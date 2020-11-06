США раскрыли некоторые детали об атомной многоцелевой субмарине будущего

Соединенные Штаты хотят построить перспективную многоцелевую субмарину на основе «стратегической» подлодки Columbia. Таким образом, она будет существенно крупнее субмарин типа Virginia.

В будущем Пентагон планирует получить новую многоцелевую субмарину, известную под обозначением SSN(X). До последнего времени информации о ней практически не было, однако теперь стали известны некоторые детали.

Согласно данным USNI News, перспективная атомная подводная лодка для ВМС США должна быть заметно шире, чем Virginia, что приблизит ее по размерам к субмарине Seawolf. В основе многоцелевой лодки могут лежать технические решения, использованные на субмарине Columbia.

Последняя представляет собой перспективную стратегическую атомную подводную лодку, которая должна сменить устаревающие субмарины типа Ohio. Ранее, напомним, корпорация General Dynamics получила новый контракт на разработку стратегической подлодки будущего.

Предполагается, что более широкий корпус позволит конструкторам перспективной многоцелевой субмарины решить целый ряд ключевых вопросов. Это касается, например, уровня шума (за счет применения новых материалов) и скорости корабля.