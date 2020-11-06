Двигатель для российской ракеты напечатают на 3D-принтере

МОСКВА, 5 ноября/ Радио Sputnik. Двигатель для первой российской многоразовой ракеты "Крыло-СВ" напечатают на 3D-принтере, рассказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов.

По его словам, после запуска такая ракета должна будет вернуться на аэродром.

Основные детали изготовлены методом трехмерной печати. Ранее стало известно об успешных испытаниях двигателя МГТД-125Э в составе реактивного беспилотника "Дань-М".

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Пентагоне оценили угрозу от гиперзвукового оружия России.