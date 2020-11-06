Forbes (США): с российским истребителем-невидимкой по-прежнему много непонятного

Западные СМИ c подозрительной регулярностью сомневаются в состоятельности российского истребителя-невидимки. Американский военный эксперт, используя свежее исследование российского вооружения, высказывает сомнение в способность России сделать электронную начинку самолета. По его мнению, самые большие сомнения вызывает создание радара для Су-57.

С момента первого полета российского истребителя-невидимки Су-57 прошло 10 лет, но он до сих пор сталкивается с многочисленными проблемами. Эффективная поверхность рассеяния у него как минимум в 10 раз больше, чем у американского F-22 "Раптор". Его радары могут не работать. А еще совершенно непонятно, по карману ли Москве все те 86 самолетов, о закупке которых для вооруженных сил настойчиво говорил российский президент Владимир Путин.

Такие отрезвляющие выводы сделал в своем октябрьском исследовании эксперт по авиации Джастин Бронк (Justin Bronk), работающий в лондонском Королевском институте оборонных исследований. "Есть значительные сомнения относительно масштабов производства Су-57 и финансирования, необходимого для совершенствования и доводки приборов обнаружения, бортовой радиоэлектроники и специальных систем вооружения", - написал Бронк.

Российский производитель самолетов холдинг "Сухой" создал двухмоторный Су-57 в качестве ответа на появление F-22, спроектированного американским авиакосмическим гигантом "Локхид Мартин". "Раптор" поступил на вооружение в 2005 году. Сейчас в эксплуатации находится примерно 185 двухмоторных F-22.

Благодаря высокой степени всесторонней малозаметности, невидимым радарам и большой высоте полета F-22 "полностью превосходит все существующие российские боевые самолеты", написал Бронк.

"Россия знала о программе создания F-22, и Су-57 является результатом ее попыток сконструировать сопоставимый истребитель, - продолжил он. - Су-57 является существенно модифицированной версией Су-27. Благодаря новой форме сводится к минимуму эффективная поверхность рассеяния в диапазоне Х, но самолет сохраняет свою сверхманевренность".

Однако непонятно, насколько успешен данный проект. Особые сомнения вызывает малозаметность самолета. "Главными отражающими поверхностями для радиолокационных волн являются полностью выдвигающиеся наплывы крыла, плоскости управления, приводы руля высоты, кабина, напорные воздухозаборники в нижней части скошенных вертикальных стабилизаторов, инфракрасные датчики в передней части фонаря и лицевая часть лишь частично прикрытых турбин двигателей", - объяснил Бронк.

"У этого самолета "сплющенная" форма крыла-фюзеляжа, и есть два больших центральных отсека вооружений между воздухозаборниками. Из-за этого не хватает места для полной S-образной кривой, которая скрывает переднюю часть турбины, как у F-22. Скорее всего, это объясняется тем, что у русских недостаточно опыта в конструировании и строительстве самолетов-невидимок, а также имеется дефицит бюджетных средств".

Эти недостатки могут сказаться и на приборах обнаружения Су-57. У этого самолета уникальная схема компоновки РЛС: антенная решетка с электронным сканированием Х-диапазона в носовой части плюс решетки поменьше на носу, которые позволяют прикрывать бока истребителя.

Но могут возникнуть трудности в сопряжении новаторских РЛС Х-диапазона и решеток нижнего диапазона, которые компания планирует установить на крыльях машины. "Российская промышленность испытывает дефицит высококачественных микроэлектронных компонентов по причине западных санкций, введенных за аннексию Крыма. Поэтому усиливаются трудности, связанные с разработкой и доводкой сложного комплекса объединенных датчиков и приборов, в связи с чем нельзя считать, что самолет готов к применению в боевых условиях", - написал Бронк.

Проблемы с Су-57 могут повлиять на планы Кремля, которому не удается исполнить путинский указ от 2019 года о закупке военно-воздушными силами 76 Су-57 в дополнение к 10 опытным образцам, которые уже летают. Кремль отложил 2,6 миллиарда долларов на начальное производство. Однако, как отмечает Бронк, это всего 34 миллиона в расчете на самолет. Вряд ли этого хватит, чтобы покрыть датчиками весь фюзеляж и двигатели.

"Таким образом, эти 2,63 миллиарда скорее всего являются лишь начальным траншем. Остальным самолетам придется соперничать за финансирование, выделяемое в рамках общей программы модернизации российской армии".

"Даже если все 76 самолетов будут заказаны в соответствии с распоряжением Путина, к концу 2020-х годов на вооружении в российских ВВС будет гораздо меньше 100 Су-57. И есть большие сомнения, что к тому времени будут доработаны приборы обнаружения, бортовая электроника и двигатели".

Дэвид Экс (David Axe)