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ТАСС

Военных не смогут выселять из служебных квартир, являющихся единственным местом жительства

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Жилье для военнослужащих
Жилье для военнослужащих в Самарской области.
Источник изображения: ЦВО

Кроме того, будет расширен круг тех, кто имеет право получить жилье вне очереди

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, согласно которому военнослужащих и их семьи нельзя будет выселять из служебных квартир, если они являются единственным местом жительства. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание.

Он отметил, что в числе других вопросов кабмин обсудит обеспечение жильем военнослужащих. Так, будет рассмотрен законопроект, который совершенствует предоставление им и их семьям служебного и постоянного жилья.

"Военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства", - сказал премьер.

Кроме того, будет расширен круг тех, кто имеет право получить жилье вне очереди. В их число будут включены Герои России, а также те, кто отслужил по контракту 10 и более лет и был уволен по состоянию здоровья, уточнил Мишустин.

"Еще одно важное новшество: военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить выплату ему денежной компенсации за наем квартиры, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы", - сообщил глава кабинета министров.

По его словам, законопроект даст дополнительные социальные гарантии военнослужащим, а также повысит эффективность использования специализированного жилого фонда.

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Страны
Россия
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