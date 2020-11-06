Минобороны Черногории получило первые бронемашины JLTV

Американская легкая бронированная машина Oshkosh JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) в предлагаемом исполнении для британской армии, снимок 2018 года.

ЦАМТО, 5 ноября. МО Черногории 30 октября сообщило о состоявшейся на базе "Милован Шаранович" в Даниловграде церемонии приемки первой партии новых легких бронемашин JLTV с колесной формулой 4x4 производства американской компании Oshkosh Defence.

Церемония состоялась в присутствии министра обороны Предрага Бошковича и посла США Джуди Райзинг Рейнке.

На текущий момент в Черногорию доставлены первые пять из 67 заказанных бронемашин. В ближайшие дни ВС страны получат еще 15 ед. Полностью поставка должна быть завершена к 2023 году. Техника поступит на вооружение двух пехотных рот Сухопутных войск Черногории.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Черногории выбрало ББМ JLTV для оснащения 1-й и 2-й пехотных рот 1-го пехотного батальона после проведения оценки рынка и переговоров с компаниями Iveco Defence Vehicles, Urovesa, Nurol Makina, BMC, Elbit Systems, Oshkosh Defense и Lockheed Martin. Закупка техники была включена в "Стратегический обзор обороны" и "Долгосрочный план развития обороны Черногории на период 2019-2028 гг.".

Стоимость подписанного в октябре 2019 года в рамках межправительственного соглашения контракта на поставку 67 бронеавтомобилей составляет 36,165 млн. долл. ВС Черногории получат 55 ед. JLTV в базовой конфигурации, восемь в противотанковой конфигурации и еще четыре в версиях санитарной машины и машины управления.

В декабре 2019 года МО Черногории заключило с израильской компанией Elbit Systems контракт стоимостью около 35 млн. долл. на поставку и интеграцию на борт JLTV легких стабилизированных по двум осям ДУМВ RCWS с низким силуэтом, вооруженных 12,7-мм пулеметом. Вероятно, они будут установлены на 55 ББМ в базовой конфигурации.

Таким образом, Черногория стала первой европейской страной, на вооружение которой поступили бронемашины JLTV. Заказчиками этой ББМ также являются ВС США, Бельгии, Великобритании, Литвы и Словении.