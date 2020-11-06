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ЦАМТО

Автоматизированная система управления интеллектуальной собственностью ОАК победила в профильном конкурсе

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Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на авиасалоне Singapore Airshow 2020 в Сингапуре
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на авиасалоне Singapore Airshow 2020 в Сингапуре.
Источник изображения: © Фото : Ростех

ЦАМТО, 5 ноября. ПАО "ОАК" (входит в состав Госкорпорации Ростех) стала победителем конкурса в области интеллектуальной собственности IP Russia Awards 2020 в номинации "Лучшая автоматизация учета объектов интеллектуальной собственности".

Жюри из 16-ти признанных экспертов сферы интеллектуальной собственности признало созданную в ОАК систему АСТРИД лучшим решением по автоматизации управления интеллектуальной собственностью предприятия. Помимо ОАК, в соревновании за победу в номинации приняли участие "Лаборатория Касперского", "Силовые машины", РЖД, ВТБ, Уральский оптико-механический завод, Head Hunter.

Премия IP Russia Awards присуждается лучшим специалистам и организациям за успехи в области управления интеллектуальной собственностью. Конкурс второй год подряд проводится при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Информационно-аналитическая система АСТРИД создана специалистами блока генерального конструктора ОАК совместно с АО "Неолант" для эффективного управления портфелем прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации организаций группы ОАК. Система позволяет вести надежный учет интеллектуальной собственности всех организаций корпорации, обеспечить планирование, выполнение и оценку эффективности мероприятий по управлению интеллектуальной собственностью. В системе впервые реализована возможность анализа состояния комплексной правовой охраны продукции на 3D-моделях выпускаемых изделий.

В ОАК придают особую важность и традиционно уделяют большое внимание изобретательству и управлению интеллектуальной собственностью. Ежегодно специалистами конструкторских бюро создаются десятки новых технических, дизайнерских и программных решений, которые, благодаря профессионализму патентоведов, обеспечиваются надежной правовой охраной в России и за рубежом. Всего под управлением организаций группы ОАК находится более полутора тысяч охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и товарных знаков.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Страны
Россия
Компании
ОАК
РЖД
Роспатент
Силмашин
УОМЗ
Проекты
2020-й год
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