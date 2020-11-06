Войти
Российская газета

Уничтожает все: NI оценил российский истребитель-бомбардировщик Су-34

187
0
0
Источник изображения: Алексей Филиппов/ РИА Новости

The National Interest назвал Су-34 одним из самых мощных ударных истребителей России.

Журнал The National Interest посвятил статью российскому истребителю-бомбардировщику Су-34. Автор статьи Марк Эпископос охарактеризовал его как "убийцу всего". Дело в том, что этот всепогодный самолет может похвастаться огромным и постоянно расширяющимся набором вооружения. Его 12 узлов подвески совместимы с множеством типов ракет: "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельных и крылатых. Также в его арсенале есть управляемые бомбы.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - один из самых мощных ударных истребителей России, в котором проверенная временем конструкция планера сочетается с множеством современных летно-технических достижений. К первому этапу его разработки приступили еще в начале 1980-х годов, когда советские ВВС задумались о постепенной замене стареющих штурмовиков Су-24 на новый самолет, сочетающий в себе расширенные возможности наземной атаки с маневренностью.

Предшественник Су-34, получивший название Су-32ФН, появился в 1995 году, но в течение десятилетия после распада Советского Союза программа увядала из-за непостоянного финансирования и непоследовательной политической поддержки.

Серьезно возродили программу Су-34 только в начале 2000-х. Самолет оснвоательно переоборудовали и модернизировали: Су-34 получил цифровое бортовое управление, современную систему навигации и улучшенные возможности электронного противодействия.

Официально он поступил на вооружение в 2014 году как всепогодный двухместный сверхзвуковой истребитель поколения 4+. Дизайн Су-34 отчасти напоминает Су-27.

Су-34 известны как самые технологичные самолеты, развернутые ВКС России в Сирии. Они несколько раз наносили удары по позициям боевиков управляемыми бомбами. По мнению заместителя министра обороны России Юрия Борисова, Су-34 показал себя в сирийском конфликте с лучшей стороны.

Базовая комплектация Су-34 включает модули РЭБ "Хибины", мощную систему постановки помех и противодействия. Будущие специализированные модели Су-34 будут поставляться с новой РЛС разведки "Пика-М" с дальностью обнаружения до 300 километров.

В настоящее время в эксплуатации находится около 120 самолетов, ведется разработка модернизированных версий. Су-34 находится на пути к тому, чтобы стать одним из основных тактических бомбардировщиков России на десятилетия вперед.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-24
Су-27
Су-32
Су-34
Хибины
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
NATO
Похожие новости
14.04.2020
По прозвищу "Утенок". За что российский Су-34 считают лучшим истребителем-бомбардировщиком
06.06.2017
Су-35С вылечили от "детских болезней", а для ПАК ФА создали новый двигатель
23.03.2016
Модель «неизбежного»
03.02.2016
Су-35: гордость России отправили в Сирию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.11 03:58
  • 2
Путин надеется, что России удастся добиться установления мира между Арменией и Азербайджаном, причем мирными средствами
  • 05.11 23:36
  • 106
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 05.11 22:29
  • 114
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 05.11 22:13
  • 67
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3
  • 05.11 22:04
  • 5
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 05.11 21:58
  • 1
ПВО НАТО: инициативы по улучшению
  • 05.11 21:14
  • 174
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 05.11 20:10
  • 5
Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова
  • 05.11 19:37
  • 3
Академик объяснил проигрыш СССР в лунной гонке с США
  • 05.11 19:20
  • 1
Что изменится в существующих военных доктринах
  • 05.11 19:14
  • 5
Специалистов в технопарке «Сколково» агитировали эмигрировать вместе с проектами
  • 05.11 17:37
  • 2
Первый полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02
  • 05.11 15:05
  • 1
Армия обороны НКР ликвидировала и ранила более половины прибывших в зону боевых действий террористов - президент республики
  • 05.11 12:48
  • 13
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 05.11 12:00
  • 12
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)