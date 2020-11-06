Есть ли грань между гражданским и нарезным оружием

Госдума изучает вопрос об ужесточении в России оборота оружия.

Как выяснили «Известия», речь идет о том, чтобы приравнять требования к владению нарезным и гладкоствольным средствами. Сегодня из-за технологии производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась. Об этом говорится в техзадании исследования, размещенном на сайте госзакупок, авторы которого должны подготовить свои рекомендации. Если они будут приняты, то коснутся свыше 5 млн россиян.

«С целью обхода установленного законом ограничения при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола — «сверловка Ланкастера». Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики «условно гладкоствольного» оружия к гражданскому нарезному», - выражают обеспокоенность в нижней палате.

Как подчеркивается в документах, «в результате этого пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в юридическую фикцию».