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Военно-промышленный курьер

Есть ли грань между гражданским и нарезным оружием

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госдума изучает вопрос об ужесточении в России оборота оружия.

Как выяснили «Известия», речь идет о том, чтобы приравнять требования к владению нарезным и гладкоствольным средствами. Сегодня из-за технологии производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась. Об этом говорится в техзадании исследования, размещенном на сайте госзакупок, авторы которого должны подготовить свои рекомендации. Если они будут приняты, то коснутся свыше 5 млн россиян.

«С целью обхода установленного законом ограничения при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола — «сверловка Ланкастера». Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики «условно гладкоствольного» оружия к гражданскому нарезному», - выражают обеспокоенность в нижней палате.

Как подчеркивается в документах, «в результате этого пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в юридическую фикцию».

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Страны
Россия
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