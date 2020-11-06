Войти
Военно-промышленный курьер

Власти Украины предлагают республикам Донбасса сложить оружие

190
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

Его слова передает «Интерфакс».

В первую очередь Киев предлагает прекратить вооруженный конфликт, и провести полную демилитаризацию Донбасса, сказал Кравчук.

«То есть все вооруженные формирования, наемники, вооружение, — все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены», — уточнил Кравчук.

Он настаивает, что это нужно сделать в начале 2021 года, чтобы создать необходимые условия для проведения в Донбассе местных выборов 31 марта 2021 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
26.08.2019
Спираль эскалации раскручивается: Россия и Запад (NZZ, Швейцария)
13.12.2017
Под маркой "Ми": самые уникальные вертолеты Миля
31.08.2015
Россия сможет даже заработать на продаже «Мистралей» французами
08.11.2013
В Одессе Ан-148 испытали в экстремальных условиях
29.10.2010
ОАК и украинское государственное предприятие "Антонов" заключили соглашение о создании совместного предприятия
22.10.2010
Россия в седьмой раз примет участие в выставке «Евронаваль»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.11 03:58
  • 2
Путин надеется, что России удастся добиться установления мира между Арменией и Азербайджаном, причем мирными средствами
  • 05.11 23:36
  • 106
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 05.11 22:29
  • 114
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 05.11 22:13
  • 67
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3
  • 05.11 22:04
  • 5
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 05.11 21:58
  • 1
ПВО НАТО: инициативы по улучшению
  • 05.11 21:14
  • 174
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 05.11 20:10
  • 5
Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова
  • 05.11 19:37
  • 3
Академик объяснил проигрыш СССР в лунной гонке с США
  • 05.11 19:20
  • 1
Что изменится в существующих военных доктринах
  • 05.11 19:14
  • 5
Специалистов в технопарке «Сколково» агитировали эмигрировать вместе с проектами
  • 05.11 17:37
  • 2
Первый полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02
  • 05.11 15:05
  • 1
Армия обороны НКР ликвидировала и ранила более половины прибывших в зону боевых действий террористов - президент республики
  • 05.11 12:48
  • 13
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 05.11 12:00
  • 12
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)