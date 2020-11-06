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ВДВ получат универсальные ПТРК

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Источник изображения: vpk-news.ru

Дивизии и бригады Воздушно-десантных войск первыми в российских вооруженных силах полностью перейдут на противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет».

Об этом, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Десантники получат их в переносном и мобильном вариантах. Вооружение считается одним из самых современных ракетных комплексов в мире. Несмотря на название «противотанковые», это универсальные ракеты. Они способны поражать не только бронетехнику, но и уничтожать укрепления, постройки и даже отдельных солдат. Также ПТРК могут сбивать беспилотники, вертолеты и легкие самолеты. 

Благодаря новинке ВДВ получат уникальную огневую мощь и мобильность.

В части и соединения ВДВ уже поступили на вооружение переносные модели «Корнетов». Но пока основными противотанковыми средствами десантников остаются более старые комплексы — «Фагот», «Конкурс» и «Метис».

Начальник 242-го учебного центра ВДВ полковник Виталий Терёхин уже заявил, что с декабря этого года впервые начнётся подготовка командиров расчета противотанкового ракетного комплекса нового поколения. Также оборонное ведомство сообщало о планах в ближайшее время завершить государственные испытания «Корнет-Д1» на гусеничном шасси боевой машины десанта БМД-4М. Ими будут оснащать противотанковые дивизионы артиллерии ВДВ.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Корнет
Проекты
БПЛА
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