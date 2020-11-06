Созданный «интеллект» для запуска ракет гарантирует Ирану «удаление» его врагов из Ближневосточного региона

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана представил отечественную систему запуска баллистических ракет, сообщило новостное агентство Mehr.

Указывается, что «автоматизированная и интеллектуальная» система, используемая для запуска одновременно нескольких баллистических ракет большой дальности, является разработкой специалистов аэрокосмических сил КСИР.

Бригадный генерал Хосейн Салами, командующий КСИР, заявил во время церемонии презентации системы, что «наша ракетная мощь гарантирует удаление врагов» из Ближневосточного региона . По словам Салами, сдерживающие и оборонные возможности Ирана помогают стране «продемонстрировать свою политическую волю».

За последние годы Иран произвёл несколько новых баллистических и крылатых ракет, аэрокосмическое военное оборудование. Ранее в этом году Исламская Республика объявила об успешном запуске военного спутника.

Понятно, что ракетная программа Ирана вызывает растущую критику со стороны стран Запада и традиционных противников Тегерана в Ближневосточном регионе - Саудовской Аравии и Израиля.