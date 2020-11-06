Российский армейский спецназ перебросили в Пакистан

Самолетом Военно-транспортной авиации Ил-76 в Исламскую Республику Пакистан для участия в совместном российско-пакистанском военном учении «Дружба-2020» прибыли военнослужащие Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.

«Учение пройдет в период с 5 по 21 ноября. Церемония открытия запланирована на 8 ноября в населенном пункте Тарбела в 50 км на северо-западе от столицы Пакистана – Исламабада», - говорится в сообщении.

Учение «Дружба-2020» в соответствии с планом международного военного сотрудничества пройдет на территории полигона сил специальных операций в населенном пункте Тарбела, а также на базе Национального контртеррористического центра в Пабби. Целью совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами РФ и Пакистана.

Всего к учениям привлечены более 150 военнослужащих России и Пакистана, в том числе, более 70 военнослужащих подразделения специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного на Ставрополье.

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года. В нем от Вооруженных сил РФ принимают участие бойцы мотострелковых подразделений и подразделений специального назначения ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводиться в Пакистане.