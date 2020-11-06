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Американские военные поиграли в игрушечные «Арматы»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Сети появились фотографии с прошедшей в конце октября конференции в Центре наземных транспортных систем армии США в Форт-Беннинг. Эта организация занимается разработкой боевых систем, а нынешний мозговой штурм был посвящен сравнению четырех концептов американского танка следующего поколения.

В кадр попала выставка новейших моделей бронетехники потенциального противника - в том числе российские танки Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата», боевая машина поддержки танков «Терминатор» и тяжелая БМП Т-15 на платформе «Арматы».

О первых результатах по программе нового танка для армии США (Next Generation Combat Vehicle - Future Decisive Lethality (NGCV-FDL)) предположительно станет известно в 2023 году, пишет РГ со ссылкой на Dambiev.

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Страны
Россия
США
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Т-15
Т-90 "Владимир"
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