Экипаж 65-й миссии на МКС начал отработку выходов в космос

Экипаж следующей, 65-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) начал отрабатывать выходы в открытый космос, сообщили в четверг, 5 ноября, в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) по экстремальным видам подготовки.

«Пока космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков готовятся на борту МКС к выходу в открытый космос, запланированный на 18 ноября 2020 года, их коллеги Олег Новицкий и Петр Дубров отрабатывают циклограмму внекорабельной деятельности (ВКД) на Земле», — говорится в сообщении.

В гидролаборатории ЦПК, где моделируется внекорабельная деятельность, в рамках предстоящего полета космонавты Новицкий и Дубров выполнили под водой операции ВКД-51 и ВКД-52 на макете нового модуля МКС «Наука» — действия космонавтов на внешней поверхности МКС будут связаны с интеграцией модуля в российский сегмент станции.

Оба выхода в космос направлены на работу с европейским манипулятором ERA (European Robotic Arm), который необходимо будет из транспортного положения перевести в рабочее. ERA является дистанционно управляемым космическим роботом-манипулятором, созданным Европейским космическим агентством для сборочных работ и обслуживания российского сегмента МКС.

Командир новой экспедиции Новицкий уже совершил два космических полета, но в открытом космосе будет работать впервые. У двух других членов нового экипажа — Дуброва и Сергея Корсакова — пока нет опыта космических полетов.

В рамках подготовки в гидролаборатории ЦПК у космонавтов запланированы три погружения.

12 октября «Роскосмос» заявлял, что запуск многоцелевого модуля «Наука» на МКС планируется в 2021 году. Спустя полгода после его запуска будет введен в состав станции узловой модуль «Причал».

Ранее планировалось запустить модули в мае 2020 года. В декабре 2019 года Рогозин заявил о возможном переносе мероприятия на 2021 год.

Всего Россия планирует запустить к МКС три новых модуля: «Науку», узловой модуль «Причал» и научно-энергетический модуль.

Модули способны вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. «Наука» добавит российским космонавтам второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA для дистанционных работ экипажа в открытом космосе.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что высота орбиты МКС будет увеличена до1,1 км и составит около 419,43 км над поверхностью Земли. Коррекция орбиты запланирована на 12 ноября.

Фото: roscosmos.ru