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WarSpot

«Белый лебедь» полетел на новых двигателях

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Российские стратегические ракетоносцы-бомбардировщики увеличат дальность полёта на 1000 км. Вчера, 4 октября, пресс-служба ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» объявила о первом полёте самолёта Ту-160М с новыми двигателями НК-32-02.

«На аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова состоялся первый полёт глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02. Самолёт пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца. Полёт проходил на высоте 6000 метров и длился 2 часа 20 минут», — сообщили в пресс-службе «ОАК».

Ту-160М с двигателями НК-32-02

Источник изображения: uacrussia.ru

В ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных общесамолётных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, установленных в рамках глубокой модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02, разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию Ростех). По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

По даным блога BMPD, двигатель НК-32-02 является модернизированным вариантом штатного для Ту-160 двигателя НК-32, разработан и производится самарским ПАО «Кузнецов». НК-32-02 предполагается для замены двигателей НК-32 на модернизируемых в вариант Ту-160М строевых бомбардировщиках Ту-160 (всего планируется модернизировать 15 самолетов), а также должен устанавливаться на бомбардировщиках Ту-160М2 нового производства (всего законтрактовано 10 самолетов). Официально заявляется, что двигатель НК-32 серии 02 обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с НК-32, что позволит самолетам Ту-160М/М2 увеличить дальность полета на 1000 км.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла поступили на вооружение советской Дальней авиации в 1987 году. Самолёт максимальной взлётной массой 275 т способен развивать скорость до 2200 км/ч и может нести до 45 т боеприпасов. На вооружении российской армии состоят 16 бомбардировщиков Ту-160, постепенно модернизируемых до версии Ту-160М. Помимо замены двигателей и бортового оборудования, Ту-160М получают расширенную номенклатуру вооружений — в частности, самолёты смогут применять перспективные стратегические крылатые ракеты Х-101/Х-102.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
ОДК УК
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