Фото неизвестного американского дрона появилось в Сети

A mystery UAV — possibly RQ-180 — flew a racetrack pattern in daylight over Edwards in mid-October. Also, @AvWeekGuy reports an RQ-180 nickname is Shikaka, the great white bat from Ace Ventura 2. Story:🔒https://t.co/bB5xT3mFLX — Steve Trimble (@TheDEWLine) November 1, 2020

В соцсети появилось фото неизвестного американского беспилотного летательного аппарата. Дрон снят недалеко от авиабазы ВВС США "Эдвардс" в штате Калифорния. Предполагают, что это секретный стелс-беспилотник RQ-180.

Как пишет издание The Drive, у дрона необычный цвет - белый, скорее всего, чтобы быть менее заметным в дневное время суток. Кстати, именно поэтому RQ-180 называют еще "белой летучей мышью". Беспилотник разработала компания Northrop Grumman в рамках проекта JUCAS.

The Drive пишет, что дрон очень похож на экспериментальный P-175 Polecat от Lockheed Skunk Works. Он не имеет хвостового оперения и фактически представляет собой немного уменьшенную версию бомбардировщика В-2.

В статье отмечается, что, возможно, Polecat возродили и модернизировали как испытательный стенд для всех типов стелс-технологий.

Светлана Цыганкова