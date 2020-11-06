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Российская газета

Фото неизвестного американского дрона появилось в Сети

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Источник изображения: rg.ru

В соцсети появилось фото неизвестного американского беспилотного летательного аппарата. Дрон снят недалеко от авиабазы ВВС США "Эдвардс" в штате Калифорния. Предполагают, что это секретный стелс-беспилотник RQ-180.

Как пишет издание The Drive, у дрона необычный цвет - белый, скорее всего, чтобы быть менее заметным в дневное время суток. Кстати, именно поэтому RQ-180 называют еще "белой летучей мышью". Беспилотник разработала компания Northrop Grumman в рамках проекта JUCAS.

The Drive пишет, что дрон очень похож на экспериментальный P-175 Polecat от Lockheed Skunk Works. Он не имеет хвостового оперения и фактически представляет собой немного уменьшенную версию бомбардировщика В-2.

В статье отмечается, что, возможно, Polecat возродили и модернизировали как испытательный стенд для всех типов стелс-технологий.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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