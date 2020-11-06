Лазерную установку мобильной системы ПВО показали в Китае

Китайские военные испытали в Бохайском заливе новую лазерную установку береговой мобильной системы ПВО. Небольшой сюжет об этом - без лишних подробностей - вышел на телеканале CCTV7, сообщается в блоге Dambiev.

На кадрах видно две установки на колесных шасси. В ходе учений боевые расчеты получают сигнал тревоги, занимают боевые позиции, после чего ведут цель (судя по всему - ракету) с помощью оптических и радиолокационных средств наблюдения. По сценарию погода в Желтом море резко портится, из-за чего цель пропадает из вида, но траектория ее известна. Сам момент выстрела лазером, если он вообще был, на видео не показан.

Характеристики комплекса в ролике не раскрываются. По неподтвержденной информации из китайских блогов на военно-морскую тематику, пишет Dambiev, мощность лазера составляет около 100 киловатт. Достигается она за счет нескольких лазерных излучателей, лучи которых передаются по оптическому волокну в специальное устройство совмещения. Предположительно, установка способна поражать воздушные цели на дальности до семи километров.

Алексей Иванов