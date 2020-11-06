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Разработки военного иннополиса "ЭРА" продемонстрированы в рамках Российской недели высоких технологий

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 5 ноября. Электронные сервисы и нейро-сетевые технологии, разработанные в технополисе "ЭРА", были продемонстрированы в рамках "Российской недели высоких технологий-2020" представителями Минобороны России под руководством замначальника ГУНИД генерал-майора Андрея Приходько.

Значительно возросшая роль информационных и телекоммуникационных технологий в решении задач повседневной деятельности, активность разработчиков IT-сферы являются объектом повышенного внимания руководства страны к дальнейшей цифровизации экономики, отметил генерал-майор Андрей Приходько, выступая с приветственным словом на пленарном заседании форума "Российский софт – эффективные решения для цифровой экономики".

В своем выступлении генерал-майор Андрей Приходько подчеркнул, что в Военном инновационном технополисе "ЭРА" реализована уникальная модель взаимодействия военного ведомства с разработчиками инновационной продукции. "Выражаясь современным языком, Технополис – это служба одного окна для внедрения перспективных технологий в интересах Вооруженных Сил", – добавил он.

В рамках "Российской недели высоких технологий-2020" технополис представил выставочный стенд, на котором были продемонстрированы результаты совместной деятельности организаций и участников технополиса "ЭРА".

В числе представленных образцов: электронный помощник с функциями анализа информации, поступающей в общественную приемную Минобороны России из обращений граждан и построения на ее основе аналитических отчетов, система подтверждения подлинности электронных документов "Консенсус", а также разработка по дистанционному зондированию земли нейронными сетями глубокого обучения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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