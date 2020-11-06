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Новейший катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения "Павел Симонов" прибыл в Северодвинск

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Катер проекта 23040
Катер проекта 23040.
Источник изображения: flotprom.ru

ЦАМТО, 5 ноября. Новейший катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 "Павел Симонов" прибыл в Северодвинск к постоянному месту дислокации, где войдет в состав аварийно-спасательного отряда Беломорской военно-морской базы.

Передача флоту нового катера "Павел Симонов", построенного на заводе "Нижегородский теплоход", реализована в рамках проводимой Главным командованием ВМФ работы по переоснащению сил поисково-спасательного обеспечения военно-морских баз флотов.

Ранее, 22 октября, после успешно проведенных государственных испытаний катера, на территории ОАО "Завод Нижегородский Теплоход" был подписан приемный акт государственной комиссии.

Испытания проходили в бассейне реки Волга. Это 23-й катер аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 в серии собственной разработки предприятия.

Катера данного проекта успешно несут службу в составе Каспийской флотилии, Северного, Черноморского и Балтийского флотов.

Приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова катер назван в честь первого начальника управления по судоподъему затонувших судов на Северном море и Мурманском районе Симонова Павла Владимировича, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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