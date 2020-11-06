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Российская газета

"Абсолютный воин": NI высоко оценил Су-25

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Источник изображения: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Штурмовик Су-25 "Грач", несмотря на свой возраст в почти четыре десятилетия, эксплуатируется армиями многих стран мира и продолжает доказывать свою высокую эффективность. Этот самолет по праву заслужил звание "абсолютного воина".

Об одном из самых успешных образцов мировой авиации вспомнил репортер издания The National Interest Марк Эпископос.

Запущенный в серию в 1981 году Су-25 (по классификации НАТО Frogfoot) восполнил в советской армии недостаток самолетов поддержки. Тяжелобронированная одноместная машина в базовой конфигурации отличалась относительной легкостью управления и оснащалась стандартной авионикой и набором средств для противодействия некоторым ракетам класса "воздух-воздух" и "земля-воздух". Определенный недостаток защиты для самолетов такого класса компенсировался внушительным набором средств поражения: управляемые и неуправляемые ракеты "воздух-поверхность" разной дальности, несколько типов тяжелых бомб для ударов по наземным целям.

Впоследствии показатели живучести "Грачей" существенно возросли, отмечает автор. Кроме того, Су-25 получил множество модификаций: экспортный Су-25К, учебно-тренировочный Су-25УБ и особенно Су-25Т со специализированными бомбами с тепловизионным наведением и высокоточной ракетой "воздух-поверхность" Х-25МЛ.

Первое боевое применение "Грач" получил в Афганистане, чуть позже свою высокую эффективность самолет показал во время ирано-иракской войны.

- Этот штурмовик неоднократно повторял свой успех, нанося серьезный ущерб наземным подразделениям в вооруженных конфликтах различного масштаба. При этом потери самолета были незначительны, - добавил Эпископос.


Тимур Алимов

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Продукция
Су-25
Х-25
Проекты
NATO
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