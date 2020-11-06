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РИА Новости

В России гладкоствольное оружие могут приравнять к нарезному

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Образцы оружия на витрине оружейного магазина
Образцы оружия на витрине оружейного магазина.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Госдума изучает вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России, пишут "Известия" со ссылкой на техзадание исследования, размещенного на сайте госзакупок.

Речь, как отмечается, идет о том, чтобы приравнять требования к владению гладкоствольным и нарезным оружием. В парламенте считают, что из-за производства разница между этими двумя видами средств нивелировалась. Подобные изменения могут коснуться более пяти миллионов россиян.

Издание отмечает, что рынок гражданского нарезного оружия сейчас ограничен требованиями к владельцам: у них должен быть пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием. Однако производители пытаются с начала 90-х годов обойти эти ограничения, говорится в техническом задании исследования.

Кроме того, отмечается в тексте, при производстве гладкоствольного оружия стали использовать технологию овально-винтовой сверловки ствола (сверловка Ланкастера), что дает пуле более высокую скорость и повышает точность стрельбы и ее кучность. Это позволило приблизить характеристики гражданского "условно гладкоствольного" оружия к гражданскому нарезному. Поэтому, как пишут "Известия", стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, который обязателен для получения разрешения для покупки нарезного, превратился в юридическую фикцию. Кроме того, в России есть запрет оборота гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, которое изготовлено под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом.

В МГУ планируют провести исследование, чтобы проанализировать и разработать предложения по изменению законодательного регулирования оборота гражданского оружия, а также патронов к нему. В Госдуме отметили, что могут появиться новые ограничения для владения гладкоствольным оружиям.

По словам члена комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, людям сначала нужно отточить навыки на г гладкоствольном оружии, а также получить доверие со стороны контролирующих органов, точно выполняя правила на протяжении пяти лет. Нарезное оружие, напомнил Выборный, — более серьезный вид вооружения. Он пояснил, что исследование должно показать, близки ли ружья со стволами "Ланкастер" по параметрам к нарезным, и целесообразно ли вводить новые заперты и ограничения.

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, в свою очередь, отметил, что имеющихся ограничений для тех, кто владеет оружием, уже достаточно, а новые могут принять в интересах крупных производителей.

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Страны
Россия
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