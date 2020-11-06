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ТАСС

У экипажа следующей экспедиции на МКС запланировано два выхода в открытый космос

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Олег Новицкий
Олег Новицкий
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

В Центре подготовки космонавтов уточнили, что командир новой экспедиции Олег Новицкий уже совершил два космических полета, но в открытом космосе будет работать впервые

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Экипаж следующей экспедиции, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) в апреле 2021 года, выполнит два выхода в открытый космос для работы с европейским манипулятором ERA модуля "Наука", сообщил инструктор управления российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по экстремальным видам подготовки Валерий Несмеянов.

"Действия космонавтов на внешней поверхности Международной космической станции будут связаны с интеграцией модуля "Наука" в российский сегмент станции. Непосредственно оба выхода направлены на работу с европейским манипулятором ERA [European Robotic Arm], который необходимо будет из транспортного положения перевести в рабочее", - приводятся его слова в сообщении, размещенном в четверг на сайте ЦПК.

В Центре сообщили, что члены следующей экспедиции на МКС Олег Новицкий и Петр Дубров отработали под водой в гидролаборатории ЦПК операции обоих выходов в открытый космос на макете нового модуля "Наука". "В обеспечении испытательных работ систем гидролаборатории с участием космонавтов задействованы около 40 человек: врачи, инженеры, операторы, руководитель тренировки, подводная бригада", - говорится в сообщении.

В Центре подготовки космонавтов уточнили, что командир новой экспедиции Новицкий уже совершил два космических полета, но в открытом космосе будет работать впервые. У двух других членов нового экипажа - Дуброва и Сергея Корсакова - пока нет опыта космических полетов.

Новицкий и Дубров провели уже две многочасовые подводные тренировки в скафандрах "Орлан" в гидролаборатории ЦПК, перед полетом им предстоит еще одна, отмечается в сообщении.

Модуль и новый экипаж

Ранее замдиректора департамента пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Данеев сообщил, что запуск модуля "Наука" к МКС запланирован на конец апреля 2021 года, продолжительность его полета до станции составит неделю.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов ранее утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции, которая отправится на МКС в апреле 2021 года на пилотируемом корабле "Союз МС-18" с космодрома Байконур. В основной состав вошли Новицкий, Дубров и Корсаков. Их дублеры - так же три российских космонавта Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Таким образом, весной на МКС отправится полностью российский экипаж. До этого полностью российский экипаж летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир".

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Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Байконур
МКС
Робот
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