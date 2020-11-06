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ЦАМТО

В Великобританию прибыл четвертый самолет P-8A "Посейдон"

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Источник изображения: Фото: Lossiemouth

ЦАМТО, 5 ноября. На авиабазе "Лоссимут" в Шотландии после перелета из США 3 ноября совершил посадку четвертый из девяти приобретенных ВВС Великобритании морских патрульных самолетов нового поколения P-8A "Посейдон".

Британское обозначение самолета P-8A "Посейдон" – "Посейдон" MRA1.

Перед отправкой в Великобританию самолет ZP804 получил наименование Spirit of Reykjavik ("Дух Рейкьявика").

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2016 года Госдепартамент США одобрил поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 9 самолетов P-8A "Посейдон", связанного оборудования и услуг стоимостью до 3,2 млрд. долл. Официальный контракт был подписан на Международном авиасалоне в Фарнборо в июле 2016 года.

Общая стоимость разработки и поставки самолетов ВВС Великобритании, включая обучение личного состава, создание инфраструктуры и обслуживание на базе "Лоссимут" оценивается в 3,7 млрд. фунтов стерлингов.

До настоящего времени в Великобританию прибыли три самолета. Первый P-8A "Посейдон" (ZP801), получивший наименование Pride of Moray (Гордость Морей – регион в Шотландии), совершил посадку на авиабазе "Кинлосс" 4 февраля 2020 года. Второй самолет (ZP802 City of Elgin) прибыл на базу 13 марта 2020 года. Третий P-8A (ZP803, получивший наименование Terence Bulloch) прибыл на основную базу "Лоссимут" 14 октября 2020 года.

Ожидается, что последние "Посейдоны" выполнят перелет на авиабазу "Лоссимут" в 2021 году. Один самолет прибудет к концу июня, два – к концу октября, а последний – к концу года.

Командование ВВС Великобритании 1 апреля объявило о достижении британским флотом "Посейдон" MRA1 начальной готовности к боевому применению. Полной готовности к боевому применению самолеты должны достичь в 2024 году.

Самолеты "Посейдон" MRA1 войдут в состав 120-й и 201-й авиаэскадрилий ВВС Великобритании. Подготовка экипажей будет осуществляться в составе 54-й авиаэскадрильи.

Новые самолеты должны стать элементом средств ядерного сдерживания Великобритании, наряду с двумя новыми авианосцами класса "Куин Елизабет". Они позволят определять местонахождение и сопровождать подводные лодки противника (в первую очередь, российские), обнаруживать надводные корабли и расширят возможности по проведению поисково-спасательных операций на море. P-8A британских ВВС будут соответствовать тем же стандартам, что и самолеты, находящиеся на вооружении ВМС США. Предполагается, что самолеты будут вооружены торпедами Mk-54 и противокорабельными ракетами "Гарпун" и смогут нести до 129 гидроакустических буев.

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