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ЦАМТО

Более 200 ед. новых образцов техники поступило в ЮВО в течение месяца

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: warfare.be

ЦАМТО, 5 ноября. Более 200 ед. новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники поступило в рамках повышения боевых возможностей в войска Южного военного округа (ЮВО).

В течение месяца в Сухопутные войска, береговые войска Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения спецназа Южного военного округа в текущем году с заводов-изготовителей страны поступило около 100 ед. современной бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной и другой специальной техники.

В рамках перевооружения продолжается поступление в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых бригад и зарубежные военные базы современных танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А.

Кроме того, продолжается поставка БЛА, с начала текущего года около 10 комплексов пополнили подразделения БЛА ЮВО.

Всего с 2010 года в рамках выполнения гособоронзаказа в войска поступило более 10 тыс. ед. новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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