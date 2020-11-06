Минобороны РФ передана партия танков Т-72Б3

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Российским военным передана партия модернизированных танков Т-72Б3, сообщили в пресс-службе АО "Концерн "Уралвагонзавод".

"Работы производились в рамках гособоронзаказа, в соответствии с условиями которого полученные из ремфонда танки Т-72Б прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня Т-72Б3", - сообщили в пресс-службе.

Там заявили, что боевые машины получили новый мощный двигатель, современную систему управления огнем, камеру заднего вида и дисплейный комплекс механика-водителя.

В пресс-службе заявили, что танки получили российские тепловизоры взамен иностранных.