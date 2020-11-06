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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ передана партия танков Т-72Б3

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Российским военным передана партия модернизированных танков Т-72Б3, сообщили в пресс-службе АО "Концерн "Уралвагонзавод".

"Работы производились в рамках гособоронзаказа, в соответствии с условиями которого полученные из ремфонда танки Т-72Б прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня Т-72Б3", - сообщили в пресс-службе.

Там заявили, что боевые машины получили новый мощный двигатель, современную систему управления огнем, камеру заднего вида и дисплейный комплекс механика-водителя.

В пресс-службе заявили, что танки получили российские тепловизоры взамен иностранных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ
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