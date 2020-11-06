Запуск новейшего разведспутника США NROL-101 вновь перенесен из-за неполадки

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), планировавшийся в четверг, перенесен, по меньшей мере, на 48 часов из-за новой технической проблемы, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск был отменен примерно за час до старта из-за проблемы в наземной системе подачи жидкого кислорода, следует из сообщения компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Первоначально запуск ракеты планировалось осуществить еще 4 ноября по московскому времени, но из-за возникшей утечки в наземной системе кондиционирования полезной нагрузки он был перенесен на сутки. Ракету вернули со стартового стола в цех вертикальной сборки для устранения неполадки.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-101 официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.