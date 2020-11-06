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Известия.ru

Гладко стелют: в Думе изучают вопрос ужесточения правил оборота оружия

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Изменения могут коснуться требований к владельцам огнестрелов любых видов

Госдума изучает вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России. Как выяснили «Известия», речь идет о том, чтобы уравнять требования к владению нарезным и гладкоствольным средствами. Как считают в парламенте, сегодня из-за технологии производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась. Об этом говорится в техзадании исследования, размещенном на сайте госзакупок, авторы которого должны подготовить свои рекомендации. Если они будут приняты, то коснутся свыше 5 млн россиян. Всего нижняя палата разметила 14 тендеров по различным отраслям, на которые до конца года потратит свыше 30 млн рублей.

Юридическая фикция

Рынок гражданского нарезного оружия в настоящее время ограничен требованием к его владельцам. Они должны иметь пятилетний стаж использования гладкоствольного оружия. Производители с начала 1990-х годов предпринимают усилия для обхода этого ограничения. Об этом говорится в техзадании исследования Госдумы «Совершенствование законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему» (документы есть в распоряжении «Известий»).

«С целью обхода установленного законом ограничения оружейники при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола — «сверловка Ланкастера». Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает кучность и точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики гражданского «условно гладкоствольного» оружия вплотную к гражданскому нарезному», — выразили обеспокоенность в нижней палате.

Как подчеркивается в документах, «в результате этого пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в юридическую фикцию». Притом что официально российским законодательством установлен запрет на оборот гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Источник изображения: iz.ru

Цель исследования, которое проведет МГУ до конца года за 1,05 млн рублей, — анализ и разработка предложений по совершенствованию законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему. Как пояснили «Известиям» в Госдуме, речь может идти о новых ограничениях для владения гладкоствольным оружием, численность которого на руках у россиян, согласно данным официальной статистики Росгвардии за 2019 год, составила 4,4 млн единиц. Всего россияне владеют около 6,6 млн различных видов оружия. В их числе: 969 807 единиц нарезного оружия, 925 447 — ограниченного поражения, а также 309 509 газовых пистолетов и револьверов и 5557 единиц мощного пневматического оружия. Весь этот арсенал принадлежит около 3,9 млн человек.

— Логика такого регулирования в том, что гражданам, прежде чем начать заниматься высокоточной стрельбой, лучше сначала наработать навыки на гладкоствольном оружии и заслужить доверие контролирующих органов своим безупречным соблюдением всех правил в течение пяти лет. Нарезное оружие — это более серьезный вид вооружения, оно обладает большей дальностью стрельбы и большими поражающими способностями, — пояснил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, исследование должно установить: обладают ли ружья со стволами «Ланкастер» теми же тактико-техническими характеристиками, что и нарезные ружья. Первые модели поступили в Россию более 20 лет назад, и они довольно распространены, отметил парламентарий.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Источник изображения: iz.ru

— Так вот, надо не только понять, близки ли эти виды оружия друг другу по своим параметрам, но и решить, целесообразно ли вводить те или иные ограничения и запреты, — подчеркнул Выборный.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин убежден, что действующих ограничений для владельцев оружия в России и так уже достаточно, а новые могут приниматься в интересах крупных производителей, которые заинтересованы в росте цен.

— Я кадровый офицер, ветеран боевых действий, когда столкнулся с приобретением охотничьего ружья, плюнул и оставил эту затею до лучших времен. Набор мероприятий, которые должен пройти человек, чтобы получить оружие, достаточно велик, чтобы их смог пройти гражданин, который не соответствует установленным государством критериям, — заявил «Известиям» депутат.

От алиментов до Парижского соглашения[/b]

Всего до конца года ГД проведет 14 различных исследований, на которые, по подсчетам «Известий», потратит более 30 млн рублей. Например, еще одна актуальная проблема, которой обеспокоены в парламенте, — неплатежи алиментов. Как отметили в нижней палате, для тех, кто их не перечисляет, уже установлен ряд ограничений, однако уклонение от выплат продолжает носить массовый характер. По статистике службы судебных приставов, которую приводят в нижней палате, в первом полугодии 2019-го в ведомстве находилось 1,2 млн судебных решений о взыскании алиментов на общую сумму 167 млрд рублей. Свои предложения по исправлению ситуации за 2,2 млн рублей должна будет представить Саратовская юридическая академия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Источник изображения: iz.ru

Сразу три исследования по заказу ГД до конца года проведет Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. Во-первых, там изучат проблему роста бюрократической нагрузки на работников социальной сферы из-за нацпроектов. Как отмечают в Госдуме, дублирование ими излишней отчетности замедляет процесс работы и делает ее затруднительной. За 2,6 млн рублей исследователям необходимо будет подготовить предложения по урегулированию ситуации.

Еще за 2,5 млн рублей университет займется исправлением действующего законодательства, обеспечивающего развитие курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Как считают в парламенте, в этой сфере сегодня отсутствует механизм государственно-частного партнерства, направленный на развитие социально значимых проектов. Кроме того, до сих пор не находят отражения в законодательстве многие виды туризма, в том числе экологический.

Также университет выиграл самый большой тендер нижней палаты на 7 млн рублей. За эту сумму будет проведен мониторинг правоприменения трех законов на федеральном и региональных уровнях, которые предложит ГД. О каких именно документах идет речь, в госзакупке не уточняется.

А вот Высшая школа экономики за 3,05 млн рублей будет разбираться с правовым регулированием ТЭК в связи с реализацией Россией Парижского соглашения, а также за 2,38 млн — выработкой рекомендаций по совершенствованию законодательства в области промышленной безопасности в сравнении с системами стран Евросоюза, США, Японии, Германии и Южной Кореи.

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Источник изображения: iz.ru

Как сообщали «Известия» ранее, этим летом нижняя палата уже потратила на исследования порядка 15 млн рублей. Активно занималась исследовательской деятельностью ГД и в прошлом году. Только на изучение от ВЦИОМа своей эффективности парламент потратил 9,5 млн рублей. Эксперты считают, что эти суммы некритичны по сравнению с последствиями, которые могут возникнуть в случае принятия непродуманных законов.

— Действительно, чтобы получить компетентное решение проблемы, приходится платить немалые суммы. Можно сэкономить и не делать этого, но на исправление последствий после того или иного непродуманного закона может потребоваться гораздо больше денег, — заявил «Известиям» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

С этим согласен директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. По его мнению, необходимо на уровне правительства и Госдумы запретить органам разрабатывать стратегии, программы, законы и другие документы без предварительного научного изучения. У них самих, как правило, компетенции для этого не хватает, поэтому чаще всего такие самостоятельные «разработки» оказываются неэффективными и требуют корректировок сразу после принятия, подчеркнул эксперт.


Наталья Башлыкова

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