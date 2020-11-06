В России отмечается день военного разведчика

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - День военного разведчика отмечается в России в четверг, 5 ноября.

Этот профессиональный праздник был установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

"Военная разведка всегда твердо стояла на страже национальных интересов Родины, добывала упреждающую и достоверную информацию, необходимую для нейтрализации внешних угроз безопасности государства", - говорится в приказе министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Сегодня личный состав достойно продолжает традиции своих предшественников, в сложных и нередко опасных условиях успешно решает задачи укрепления обороноспособности страны и отстаивания интересов России за рубежом", - отмечается в приказе министра обороны РФ, который опубликован в ведомственной газете "Красная Звезда".

Центральный орган разведки Вооруженных сил РФ - Главное разведывательное управление Генштаба. На сайте военного ведомства РФ сообщалось, что ГРУ является практически единственной спецслужбой в мире, имеющей в своей структуре все известные в настоящее время виды и направления разведки, а численность его центрального аппарата несравнимо меньше, чем у любой иностранной военной разведки.

Военная разведка как элемент системы национальной безопасности государства добывает, анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует её развитие, своевременно докладывает высшему политическому руководству РФ и командованию Вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны, сообщал ранее сайт Минобороны РФ.

В сферу интересов военной разведки входят региональные и локальные вооружённые конфликты, вооружённые силы иностранных государств, их техника и вооружение, оборудование возможных театров военных действий, а также экономика, задействованная в интересах армии.

Для решения специфических задач органы военной разведки имеют в своем составе оперативные и технические подразделения, а также информационно-аналитические и обеспечивающие структуры. Они оснащены современными средствами, созданными на основе новейших достижений в области информационных, телекоммуникационных, космических технологий и инноваций, сообщал сайт Минобороны РФ.

5 ноября профессиональный праздник отмечает и войсковая разведка.

"Современная войсковая разведка представляет собой четко выстроенную систему - это части анализа и обработки информации, части информационного воздействия, разведывательные соединения и части специального назначения", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

В нем отмечается, что в разведывательные подразделений Сухопутных войск поступают новые технические средства, специальное стрелковое вооружение, экипировка нового поколения. В частности, это радиолокационные станции разведки наземных целей "Соболятник-О", комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", радиолокационные станции ближней разведки "Фара-ВР", комплексы разведывательно-сигнальных средств "Секстан", станции радиотехнической разведки "Радиотехника", беспилотники, а также специально адаптированная для разведподразделений боевая экипировка "Ратник".

"Все подразделения войсковой и специальной разведки занимаются воздушно-десантной подготовкой с практическим совершением прыжков с парашютом, количество которых в Сухопутных войсках в рамках учебной программы постоянно увеличивается. Увеличивается и интенсивность практических занятий в полевых условиях", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

"Подготовку офицеров для разведывательных подразделений Сухопутных войск ведёт Новосибирское высшее военное командное училище. "С каждым годом набор слушателей и курсантов по специальностям военной разведки в вузы Сухопутных войск растет, а конкурс составляет более 5 человек на место", - говорится в сообщении Минобороны РФ.