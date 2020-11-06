«Корнеты» в тельняшках: десантников перевооружают «ракетами-убийцами»

Дивизии и бригады Воздушно-десантных войск первыми в российских вооруженных силах полностью перейдут на противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Десантники получат их в переносном и мобильном вариантах. Вооружение считается одним из самых современных ракетных комплексов в мире. Несмотря на название «противотанковые», это универсальные ракеты. Они способны поражать не только бронетехнику, но и уничтожать укрепления, постройки и даже отдельных солдат. Также ПТРК могут сбивать беспилотники, вертолеты и легкие самолеты. Благодаря новинке ВДВ получат уникальную огневую мощь и мобильность, считают эксперты.

Дивизии и бригады Воздушно-десантных войск первыми в российских вооруженных силах полностью перейдут на противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Десантники получат их в переносном и мобильном вариантах. Вооружение считается одним из самых современных ракетных комплексов в мире. Несмотря на название «противотанковые», это универсальные ракеты. Они способны поражать не только бронетехнику, но и уничтожать укрепления, постройки и даже отдельных солдат. Также ПТРК могут сбивать беспилотники, вертолеты и легкие самолеты. Благодаря новинке ВДВ получат уникальную огневую мощь и мобильность, считают эксперты.

Ракеты для мобильных

Принципиальное решение о масштабных поставках ПТРК «Корнет» в ВДВ уже принято. Перевооружение стартует в следующем году, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Десантники получат как переносной вариант, так и мобильные пусковые установки на колёсном и гусеничном шасси, что позволит полностью заменить имеющиеся у них сейчас на вооружении противотанковые ракетные комплексы. Возможности «Корнетов» делают их универсальными и позволяют применять в самых различных ролях, от борьбы с бронетехникой, до уничтожения вертолётов и беспилотников.

В части и соединения ВДВ уже поступили на вооружение переносные модели «Корнетов». Но пока основными противотанковыми средствами десантников остаются более старые комплексы — «Фагот», «Конкурс» и «Метис».

Начальник 242-го учебного центра ВДВ полковник Виталий Терёхин уже заявил, что с декабря этого года впервые начнётся подготовка командиров расчёта противотанкового ракетного комплекса нового поколения. Также оборонное ведомство сообщало о планах в ближайшее время завершить государственные испытания «Корнет-Д1» на гусеничном шасси боевой машины десанта БМД-4М. Ими будут оснащать противотанковые дивизионы артиллерии ВДВ.

— Такие средства повысят огневую мощь воздушно-десантных подразделений, — рассказал «Известиям» зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев. — У них большая дальность и пробивная способность, они преодолевают броню практически всех современных танков. Повысится эффективность подразделений ВДВ по уничтожению бронетехники противника. А благодаря мобильности уничтожить эти средства будет сложно. Выстрелил, перебежал за соседний куст, и противник его не обнаружил. С помощью автомобилей на колесной базе расчеты комплексов будут быстро перемещаться.

В последние годы Минобороны наращивает огневые возможности Воздушно-десантных войск, отметил Юрьев.

— Военное руководство делает расчет на мобильные силы, которые могут внезапно появляться там, где это необходимо, — пояснил он. — Сегодня нет смысла, как во время Великой Отечественной войны выстраивать эшелонированную оборону. Современные огневые средства большой дальности позволяют уничтожить противника в его глубоком тылу, не прорывая оборону. А для того, чтобы подразделения быстрого реагирования могли эффективно выполнять задачи, у них должна быть такая же мощь, как у мотострелковых и танковых подразделений. Поэтому сейчас решается вопрос повышения боевых возможностей Воздушно-десантных войск и оснащение их современными вооружениями. Это требует увеличения дальности, маневренности и сложности уничтожения этих средств противником.

Два варианта

Переносные комплексы «Корнет» уже поставляются в ВДВ. Их расчёты и сами пусковые перевозят на бронетранспортёрах десанта БТР-Д, но основным вариантом применения является использование спешенными десантниками с земли или из укрытий. Параллельно ведётся разработка нескольких вариантов боевых машин с установленными на них многозарядными модулями. Они оснащены мощными приборами наблюдения и позволяют стрелять, оставаясь под прикрытием брони.

Задание по адаптации «Корнетов» к перспективным бронированным платформам ВДВ было выдано в 2013 году тульскому АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова». Сообщалось, что помимо гусеничных БМД-4М комплексы будут установлены и на высокомобильных колёсных шасси.

На парадах Победы в Москве уже несколько лет демонстрируется проходящий испытания вариант ПТРК «Корнет-Д1», смонтированный на четырёхколёсном бронеавтомобиле «Тигр», не предназначенном для высадки с парашютом, но пригодном для переброски самолётами военно-транспортной авиации.

Для вооружения аэромобильных подразделений нового типа можно будет использовать также «Корнет-М», смонтированные на новейших броневиках «Тайфун-ВДВ». Такие боевые машины могут пригодиться не только десантникам, но и сухопутным войскам.

Оба этих варианта имеют два ракетных модуля по четыре «Корнета» на каждом, комплекты оптики и приборов наведения. Это позволяет одной машине одновременно стрелять по двум разным целям. Последовательный пуск ракет с небольшим промежутком между ними позволяет ПТРК преодолевать даже самые современные комплексы активной защиты танков. Автомат сопровождения увеличивает точность и позволяет атаковать не только наземные, но и воздушные цели.

Превзойти и обезвредить

Противотанковые ракетные комплексы «Корнет» поступили на вооружение российской армии с 1998 года. Но в сухопутных войсках большинство ПТРК пока представлены моделями предыдущих поколений — «Фагот», «Конкурс» и «Метис». Нет в них пока и мобильных пусковых установок на колёсном шасси.

С самого начала комплекс разрабатывался для того, чтобы качественно превзойти своих предшественников по всем параметрам. Ракеты калибром 152 миллиметра пробивают до 120 сантиметров стальной брони. Этого достаточно для поражения любых современных танков даже «в лоб», где их защита прочнее всего. Для наведения «Корнетов» больше не требуются провода — они управляются по лазерному лучу. Это не только позволило увеличить скорость полёта, но и дало возможность использовать боеприпасы против вертолётов и небольших беспилотников.

Кроме противотанковых ракет с одной и той же пусковой установки можно применять также «Корнеты» с осколочно-фугасной боевой частью. Такие особенно эффективны против легко бронированных целей и пехоты. Имеется на вооружении и термобарический вариант для поражения укреплений и боёв в городской застройке. Включение в боекомплект новейшей дальнобойной версии 9М133ФМ-3 позволяет нарастить дальность поражения целей с 5,5 до 10 км.

В настоящее время российские ВДВ находятся на этапе реформирования. Планируется превратить их в силы быстрого реагирования, приспособленные к оперативной переброске не только самолётами, но и вертолётами, а также дальними маршами по земле. Для этого ведётся разработка нового поколения лёгких колёсных боевых платформ. В перспективе части и соединения Воздушно-десантных войск станут автономными единицами, способными самостоятельно решать широкий круг задач в своей зоне ответственности. Их оснастят вертолетами и беспилотниками, усилят танковыми подразделениями и обновят парк мобильной артиллерии, включающий и самоходные противотанковые ракетные комплексы.