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В США оценили число целей для удара в России

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Источник изображения: Фото: Alex Evers / Wikimedia

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) должны дополнять малозаметные самолеты, в частности, истребители пятого поколения F-35 Lightning II и стратегические бомбардировщики B-21 Raider, а не заменять последние, пишет Breaking Defense.

«Учитывая размеры вооруженных сил и военной инфраструктуры Китая и России, количество целей, по которым ВВС США могут нанести удар в будущем равном конфликте, может превысить число целей, атакованных во время всех американских воздушных кампаний за последние 30 лет, вместе взятых», — говорится в публикации.

В статье также приводится оценка дальности полета и массы переносимого оружия у самолетов и БПЛА, по которым первые обходят вторых. Там же утверждается, что улучшение подобных характеристик у беспилотников приведет к удорожанию и усложнению эксплуатации последних.

В октябре истребитель F-35 Lightning II благодаря малозаметности и оснащению разнообразными датчиками в отчете корпорации RAND назывался единственным самолетом, подходящим для первоначального контакта с российскими войсками в случае возможного конфликта в Европе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-35
Проекты
БПЛА
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