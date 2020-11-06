Минобороны Армении сообщает о четвертом сбитом азербайджанском беспилотнике

Ереван/Баку. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Подразделения ПВО армянских вооруженных сил сбили четвертый за последние несколько часов беспилотник в небе над Арменией, сообщает в среду пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"В 21:30 (20:30 мск) сбит четвертый беспилотник ВС Азербайджана на территории села Акунк Гегаркуникской области Армении (восток республики - ИФ)", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

Ранее Степанян сообщила об уничтожении трех беспилотников ВС Азербайджана на востоке Армении.

В частности, на участке села Шатджрек Гегаркуникской области Армении в 20:00 (19:00 мск) подразделения ПВО ВС Армении сбили беспилотник ВС Азербайджана. Второй беспилотник был сбит в 20:15 на участке сел Мец Масрик-Сотк на востоке Армении. Третий беспилотник был сбит в 21:00 на участке сел Мец Масрик - Сотк.

Между тем, как сообщалось ранее, Минобороны Азербайджана опровергло информацию об уничтожении беспилотников.

"Распространенная противником информация о том, что два азербайджанских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) якобы были сбиты подразделениями ПВО Армении, не соответствует действительности. Официально заявляем, что азербайджанские БПЛА не летают над территорией Армении", - отмечается в сообщении.