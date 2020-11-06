В Японии разработали первый городской плавучий космопорт

Специальный аэродром вместе с сопутствующей инфраструктурой разработало японское дизайнерское бюро Noiz Architects. Вероятность воплощения этого проекта под большим вопросом, но он позволяет познакомиться с космопортами ближайшего будущего. У концепта Space Port Japan есть все необходимое: большие площади для размещения самолетов-носителей, целый комплекс помещений для предстартовой подготовки космических туристов и отель, а расположена вся конструкция на искусственном плавучем острове в непосредственной близости от Токио.

Бурное развитие частной космонавтики позволяет надеяться, что в ближайшие годы полеты на орбиту станут доступнее. Но существующие стартовые площадки плохо приспособлены для кратковременных суборбитальных туристических рейсов. Получается, для таких нужд необходимо строить специальные комплексы — космопорты. Они представляют собой нечто среднее между обычным аэропортом и космодромом. Первое подобное сооружение, Spaceport America, появилось в штате Нью-Мексико. Но от ближайшего крупного города до него три часа езды на машине.

Японский проект некоммерческой организации Space Port Japan Association предлагает более удобное решение. Это космопорт, до которого из центра Токио можно добраться менее чем за полчаса на автомобиле. А если воспользоваться аэротакси — вовсе за считаные минуты. При этом плавучий остров располагает всей необходимой инфраструктурой.

Схема японского космопорта Источник изображения: Noiz Architects | Space Port Japan Association

По задумке архитекторов и дизайнеров из Noiz Architects, которым заказали проект, в космопорте — четыре основных этажа и две башни. В этих просторных строениях размещаются комплексы для управления воздушной гаванью, комнаты отдыха, образовательные центры и развлекательные площадки. Помимо этого, там находятся отель и лаунж-зона, а также все необходимое для проведения трехдневных тренировок космических туристов.

Купившие билеты в космос счастливчики будут приезжать в это место и получать сервис по принципу «все включено». Проживание, питание, подготовка и послеполетный отдых. Само путешествие на орбиту займет около полутора-двух часов, из которых пять-десять минут можно будет провести в невесомости.

За отправку людей на высоту не менее 80 километров (50 миль) в концепции Space Port Japan Association должна отвечать компания Virgin Galactic. Ее SpaceShipTwo поднимается на высоту 15 километров самолетом-носителем WhiteKnightTwo. Затем летательные аппараты рассоединяются, и примерно на 70 секунд включается ракетный двигатель космоплана. На скорости более М=3,5 он забирается до невидимой границы космоса — 80-100 километров над поверхностью Земли.

©Noiz Architects | Space Port Japan Association

©Noiz Architects | Space Port Japan Association

©Noiz Architects | Space Port Japan Association

©Noiz Architects | Space Port Japan Association

©Noiz Architects | Space Port Japan Association

Затем по параболической траектории SpaceShipTwo возвращается в плотные слои атмосферы и планирует на посадочную полосу. Все удовольствие стоит 250 тысяч долларов, и 600 билетов уже забронировано. Очевидно, из-за такой высокой ожидаемой загрузки на иллюстрациях концепта Space Port Japan можно увидеть сразу три терминала для космопланов.

Кроме самолетов-носителей и SpaceShipTwo, изображения содержат множество продуманных мелких деталей. Например, несколько многоместных электрических аэротакси, которые могут быстро доставлять посетителей космопорта и возвращать в центр города. Примечательно, что Space Port Japan как минимум частично будет обеспечивать себя электроэнергией сам. Для этого на крыше основного здания предусмотрены площадки для ветряков.

В Ассоциации японского космопорта отмечают, что до реализации этого проекта еще очень далеко. Но подобные концепты помогают оценить многие аспекты реализации специализированного аэродрома поблизости от центра города. И помимо этого, демонстрируют беспокойным жителям недалекое будущее, которого не стоит бояться.