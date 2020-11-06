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Naked Science

В Южной Корее почти завершили создание прототипа стелс-истребителя

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Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) близка к завершению строительства малозаметного истребителя, создаваемого в рамках программы KF-X. В качестве даты первого полета машины ранее называли 2022 год.

Сеул давно работает над созданием перспективного малозаметного истребителя, который, по мнению экспертов, будет находиться «на стыке» четвертого и пятого поколений. Теперь в Сеть выложили новое фото прототипа этой машины.

Насколько можно судить, самолет находится на финальной стадии производства. Напомним, процесс сборки прототипа мы могли видеть в сентябре 2020-го.

Прототип KF-X

Источник изображения: twitter

Согласно ранее поступившей информации, выкатку самолета могут провести в 2021 году, а первый полет машины намечен на 2022-й. Начало серийного производства, вероятно, можно ожидать во второй половине 2020-х. В южнокорейских ВВС машина заменит истребители McDonnell Douglas F-4 Phantom II и Northrop F-5 Tiger II.

Созданный в рамках программы KF-X будет иметь сниженную радиолокационную заметность. Первые серийные образцы, по всей вероятности, проиграют в этом отношении таким машинам, как F-35 и F-22 Raptor. В будущем самолет может получить внутренние отсеки вооружений, которые повысят его показатели малозаметности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
F-22
F-35
F-4
F-5
KF-X
Компании
KAI
MD Helicopters
Проекты
2020-й год
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