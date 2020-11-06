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Россия передала Судану учебный корабль

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Африканские СМИ сообщили, что 10 октября 2020 года в суданской военно-морской базе Фламинго-Бей в Порт-Судане на Красном море состоялась церемония передачи ВМС Судана учебного корабля из состава ВМФ России в рамках заключенного в январе 2019 года российско-суданского соглашения о военном сотрудничестве.

Переданный ВМС Судана из состава ВМФ России учебный катер УК-307 проекта УК-3 польской постройки. Порт-Судан, 10.10.2020 (с) pathofex.com

Сообщалось, что группа российских военных инструкторов остапась на месяц в Судане для обучения суданского экипажа.

Согласно участнику hufden с веб-форума forums.airbase.ru , Судану был передан учебный катер УК-307 проекта УК-3 польской постройки 1989 года из состава Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ России. Катер имеет полное водоизмещение 350 тонн и длину 39,27 м, способен принимать на борт 13 членов экипажа и 28 курсантов и инструкторов.

Церемония передачи ВМС Судана из состава ВМФ России учебного катера УК-307 проекта УК-3 польской постройки. Порт-Судан, 10.10.2020 (с) via hufden / forums.airbase.ru

Учебный катер УК-307 проекта УК-3 польской постройки в составе кораблей и судов Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ России в Лесной гавани Кронштадта, 06.04.2020 (с) Volgar-4 / "Водный транспорт" / fleetphoto.ru

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Судан
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2020-й год
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Военные учения
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